الحرس الثوري يعلن عن احتجاز سفينتين إحدهما للعدو الصهيوني في مضيق هرمز+(فيديو)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة في إيران استهداف سفينة مملوكة لليونان تحمل اسم "Euphoria"، مشيراً إلى أنها ترسو الآن قبالة السواحل الإيرانية، وفقاً لوكالة "فارس".

وأكدت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينتين إحداهما تابعة للعدو الصهيوني مشيرة إلى أنهما انتهكتا القوانين وحاولتا العبور من مضيق هرمز.

وأشارت قيادة القوة البحرية، إلى أنه "تم احتجاز سفينتين مخالفتين هما MSC-FRANCESCA (مرتبطة بالكيان الصهيوني) وEPAMINODES"، مشيرةً إلى أن السفينتين "أبحرتا دون التصاريح اللازمة، وقامتا بالتلاعب بأنظمة الملاحة بما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر"، ما استدعى تدخّل القوة البحرية.

وأضافت أن "القوة البحرية للحرس الثوري أوقفت السفينتين واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول الإجراءات اللاحقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وهيئة عمليات البحرية البريطانية أن 3 سفن على الأقل تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم.

وفي الهجوم الأول أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن استهداف سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال شرق عمان.

وأفاد قبطان سفينة حاويات بأن قارباً تابعاً للحرس الثوري اقترب من السفينة وأطلق النار عليها، مما تسبب في أضرار جسيمة لقمرة القيادة في السفينة.

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز مجدداً عقب سلسلة من الانتهاكات الأميركية اولإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن وضع "هرمز سيظل تحت سيطرة مشددة وسيبقى على حاله السابق، إلى أن تضع أميركا حداً لحرية عبور السفن بالكامل من منطلق إيران وإليها". ونتيجة لذلك، فإن "مضيق هرمز مغلق بالكامل، ولا يُسمح بالعبور إلا للسفن الإيرانية أو التابعة لإيران".

