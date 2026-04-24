قائد الثورة الاسلامية: الاتحاد الاستثنائي بين أبناء الوطن أدى إلى تصدع في جبهة العدو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي أن "الوحدة الفريدة التي تجلّت بين أبناء الوطن أحدثت انكسارًا في كيان العدو. وبالشكر العملي لهذه النعمة يزداد تماسكنا صلابةً كالفولاذ، وسيغدو الأعداء أكثر ذلًا وهوانًا".

ونشر الموقع الرسمي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، تغريدة جديدة تضمنت مقتطفاً من رسالة النوروز الموجهة من سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

وجاء في المنشور: لقد تسببت الوحدة الاستثنائية التي تجلت بين أبناء الوطن في إحداث انكسار لدى العدو. ومن خلال الشكر العملي على هذه النعمة، سيصبح التلاحم أكثر قوة وصلابة، وسيزداد الأعداء ذلاً وهواناً.

إن العمليات الإعلامية للعدو، عبر استهدافها عقول المواطنين ونفسياتهم، تسعى للنيل من الوحدة والأمن القومي؛ لذا يجب الحذر من أن يتحقق هذا المخطط المشؤوم جراء أي تهاون من قِبلنا.

