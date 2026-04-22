قائد الثورة الإسلامية يعزي برحیل صهر آية الله "نوري الهمداني"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" اليوم الأربعاء رسالة تعزية إلى المرجع الديني "آية الله نوري الهمداني" وأعرب فيها عن تعازيه بوفاة صهره حجة الإسلام السيد "حسين موسوي تبريزي".

وجاء في نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله نوري الهمداني (دامت بركاته)

أتقدم إلى سماحتكم وإلى الأسرة الكريمة لذلك الفقيد بأحر التعازي في رحيل حجة الإسلام "موسوي تبريزي" (رحمة الله عليه)؛ سائلا الله تعالى لسماحتكم البقاء وطول العمر المبارك، كما أسأله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

السيد مجتبى الخامنئي

