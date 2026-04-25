مقر "خاتم الأنبياء" المركزي يحذر امريكا من مغبة تكرار العدوان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حذّر بيان مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي،‌ امريكا من أنه إذا استمر جيشها المعتدي في حصار المنطقة وممارسة القرصنة، فعليها أن تعلم أنها ستواجه ردًا حازمًا من قبل القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة.

وتابع البيان: على امريكا أن تعلم أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع باقتدار وجاهزية أكبر من أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية، وأن جيش هذا البلد قد اختبر جزءًا من هذا الاقتدار والقوة الهجومية في الحرب المفروضة الثالثة.

وأكد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي قائلا: نحن على أهبة الاستعداد وعازمون على مراقبة سلوك وتحركات الأعداء في المنطقة، ومواصلة إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي والسيطرة عليه، فسوف نلحق أضرار أشد وطاة إذا ما شن الأعداء الصهاينة الأمريكيون عدوانا آخر.

.........

انتهى/ 278