حزب الله يستهدف تجمعات ويسقط مسيرة للكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في سلسلة بيانات له اليوم الخميس 23 نيسان 2026، عن تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية النوعية رداً على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما الاعتداءات التي طالت المدنيين في بلدة الطيري واستباحة الأجواء اللبنانية.

وفي التفاصيل، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة السادسة صباحاً تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة الطيبة باستخدام الأسلحة المناسبة. وعادوا عند الساعة العاشرة صباحاً لاستهداف تجمعٍ آخر في البلدة ذاتها، ولكن هذه المرة عبر هجوم دقيق بواسطة محلقة انقضاضية.

وعلى صعيد الدفاع الجوي، أوردت المقاومة في بيانها الثالث أنها تمكنت عند الساعة 10:30 صباحاً من إسقاط محلقة استطلاعية تابعة لجيش العدو في بلدة مجدل زون، وذلك رداً على استمرار العدو في انتهاك السيادة الجوية اللبنانية.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وكرد مباشر على التجاوزات الميدانية التي يمارسها جيش الاحتلال رغم التزامات وقف إطلاق النار.

