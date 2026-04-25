اعتقال جاسوس مخضرم للكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت وزارة الامن الايراني: "نُعلم الشعب الإيراني الكريم أنه بفضل الجهود الليلية والنهارية الصامتة لجنود الإمام الزمان (عج) المجهولين في وزارة الامن، وبالاستفادة من التقارير الشعبية، تم تحديد واعتقال جاسوس ذي خبرة طويلة للكيان الصهيوني و15 عنصراً من الجماعات المرتزقة والخائنين للعدو المجرم في 5 محافظات من البلاد".

وفيما يلي ملخص القضايا المذكورة:

1- جاسوس للكيان الصهيوني يدعى "أميد آ" تم اعتقاله من قبل جنود الإمام الزمان (عج) المجهولين في مديرية استخبارات محافظة إيلام. كان هذا العنصر الخائن للوطن، خلال فترة تعاونه مع جهاز الموساد الاستخباراتي، يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباراتي للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم.

2- في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية يدعى "داود ش"، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية.

3- تم تحديد أعضاء خلية ثلاثية تابعة لجماعة إرهابية في محافظة غيلان، بقيادة شخص يدعى "مهيار س"، وتم اعتقالهم مع قذيفة هاون محلية الصنع في مخبئهم.

4- في محافظة لرستان، تم تحديد واعتقال خلية مكونة من رجلين وامرأة. كان أعضاء هذه الخلية الإرهابية، بعد تلقيهم مبالغ مالية (بعملة مشفرة) من رأس الجماعة، وتصنيع عدد من القنابل اليدوية وتحديد الأماكن المستهدفة، يعتزمون شن هجوم إرهابي على مقر محافظتين في المحافظة بعد اسابيع قليلة، ولكن تم اعتقالهم قبل تنفيذ العملية الإرهابية.

5- تم تحديد واعتقال 9 من المرتزقة التابعين للجماعات الإرهابية الانفصالية في محافظة أذربيجان الغربية، والذين كانوا يتربصون لتنفيذ عمل إرهابي تماشياً مع مخطط العدو الأمريكي الصهيوني، وذلك من قبل جنود الإمام الزمان (عج) المجهولين في تلك المحافظة.

.........

انتهى/ 278