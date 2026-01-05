  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

اتشاح العتبة العباسية المقدسة بالسواد في ذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)

5 يناير 2026 - 14:39
رمز الخبر: 1769827
اتشاح العتبة العباسية المقدسة بالسواد في ذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)

نشرت العتبة العباسية المقدسة لافتات الحزن والعزاء؛ إحياءً لذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نشرت ملاكات قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة لافتات الحزن والعزاء؛ إحياءً لذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام).

وأشرفت شعبة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الهدايا والنذور في العتبة المقدسة على عملية خياطة القطع واللافتات.

واتشحت مختلف أرجاء العتبة العباسية المقدسة بمعالم الحزن والعزاء استذكارًا لهذه الذكرى الأليمة.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إحياء ذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام) عبر إعداد برنامج متكامل، يتضمن إقامة مجالس العزاء والوعظ والإرشاد، إلى جانب التذكير بدورها (عليها السلام) في الحفاظ على رسالة أخيها الإمام الحسين (عليه السلام) ونشرها.
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha