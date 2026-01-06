وزير خارجية الاحتلال في "أرض الصومال" لتعزيز التعاون الثنائي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرّح مسؤول رفيع في "أرض الصومال" بأنّ "وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقوم بزيارة إلى الإقليم الواقع في شرق أفريقيا، حيث من المنتظر أن يلتقي برئيس المنطقة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء".

وأكد مصدر آخر مطّلع صحة الخبر، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإنّ الزيارة تهدف إلى الدفع قدماً نحو تعزيز تعاون سياسي واستراتيجي فعّال بين "إسرائيل" و"صوماليلاند"، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة بعد 10 أيام من إعلان "إسرائيل" اعترافها الرسمي بـ"أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، كـ"دولة ذات سيادة"، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من الحكومة الصومالية التي ترفض باستمرار مساعي الإقليم للانفصال.

وأدان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اعتراف "إسرائيل" بـ"أرض الصومال" ككيان مستقلّ.

بدوره، حذّر المجلس الاستشاري الوطني في الصومال من أنّ "اعتراف إسرائيل بمنطقة أرض الصومال الانفصالية يشكّل تهديداً لأمن المنطقة والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط".