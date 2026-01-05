إصدار الكتاب الأول من الموسوعة التربوية في نهج البلاغة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الموسوعات والمعجمات في جمعية العميد العلمية والفكرية الكتاب الأول من الموسوعة التربوية في نهجِ البلاغة.

وجاء الكتاب على جزأين؛ الأول وسم: بـ (منهاج الحياة – البناء النفسي)، والثاني (منهاج الحياة – البناء الاجتماعي).

وضم الكتاب شرحًا وتحليلًا لوصية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لولده الإمام الحسن (عليهما السلام)، عند انصرافه من معركة صفين، للمؤلف السيد صباح نعيم الصافي.

وقال رئيس القسم، الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي: إنّ "هذه الموسوعة تمثل نافذة نطل عبرها على النهج التربوي الذي اتبعه الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بناء الإنسان بناءً إسلاميًّا، تتجلى فيه كل القيم السامية التي تجعل المسلم يسير على الصراط المستقيم في سلوكه ومعاملاته، وارتباطه بغيره من البشر".

وأضاف أنّ "الحياة الطيبة التي أرادها الإسلام تعتمد أساسًا القيم الروحية والأخلاقية والتربوية في حياة المسلمين، ومن تلك القيم يسمو المجتمع الإسلامي، ليكون الإنسان فيه قيمة عليا، يتمتع بكل الحقوق التي أتاحها له الإسلام في أطر العدالة والمساواة، ويلتزم بكل الواجبات التي تضمن تحقيق المبادئ الإسلامية للوصول إلى بناء المجتمع الإسلامي الملتزم بالقوانين الإلهية".

من جانبه أوضح مؤلف الكتاب، السيد صباح الصافي، أنّ "الحاجة تطلبت إعادة قراءة نصوص كتاب (نهج البلاغة) من زوايا جديدة، بسبب تسارع التقدم العلمي والمعرفي في عصرنا، ومن هنا تأتي (الموسوعة التربوية في نهج البلاغة) لتكون إحدى تلك المحاولات التي تسعى إلى الربط بين تعاليم الإمام علي (عليه السلام) وحاجات التربية الحديثة".

وأضاف أنّ "القيم التربوية التي وردت في (نهج البلاغة) تمثل مرجعًا خالدًا في توجيه الإنسان وبناء المجتمعات على أسس العدل والحق والكرامة الإنسانية، وبناء على ذلك نشأت فكرة تأليف هذه الموسوعة التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف".

