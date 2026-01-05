تشييع النعش الرمزي للسيدة زينب (عليها السلام) عند العتبتين المقدستين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يعد تشييع النعش الرمزي للسيدة زينب (عليها السلام) تقليدًا سنويًّا يحرص على إقامته أهالي كربلاء المقدسة بمشاركة عدد من الهيئات والمواكب الكربلائية بمختلف أطرافها وأصنافها، وبالتعاون مع قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية، للتعبير عن حزنهم ومصابهم بهذه الفاجعة الأليمة.

وبدأت مراسم التشييع من صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ثم اتجه الموكب إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) لتقديم التعازي بهذه الذكرى الأليمة.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على دعم الفعاليات الدينية وإقامة مراسم العزاء ونشر مظاهر الحزن في المناسبات الخاصة بأهل البيت (عليهم السلام).

