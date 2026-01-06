مواضيع دعوة استكتاب المقالة للمؤتمر العلمي الدولي للشهيد السيد حسن نصر الله، آخر موعد 21 يناير 2026 + ملصق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تكريما وإحياء لذكرى العالم المجاهد، سيد المقاومة، الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله، سيعقد مؤتمر علمي دولي بمشاركة ما يقارب من ثلاثين مركزًا للبحوث العلمية.

وقد أعلنت أمانة مؤتمر الرسل أن الموعد النهائي لإرسال المقالات إلى هذا المؤتمر هو 21 يناير 2026 للميلاد.

ويمكن للباحثين المشاركة في هذا المؤتمر من خلال إرسال مقالات حول مختلف جوانب حياة الشهيد السيد حسن نصر الله وسيرته، بما في ذلك الجوانب الشخصية، والعائلية، والسياسية، والاجتماعية، والحضارية، والعلمية، والفكرية، والعلاقات، والتفاعلات، والجهاد، والمقاومة، والجوانب الثقافية والتبليغية والإعلام والتفاعل والتآزر بين الحوزات العلمية.

شروط الأعمال المرسلة:

ا. علاقة مباشرة مع المحاور التي أقرها المؤتمر

۲. لها محتوى بحثي (المقالات مُوجَّهة نحو حل المشكلات وفيها إبداع)

۳. مقالات مكتوبة بصيغة Word (من 15 إلى 25 صفحة)

۴. المقالات المترجمة لن تقبل

۵. كتابة المقالات لا تتوقف عند إعلان نتائج مراجعة الملخصات

۶. كتابة المقالات بناءً على إرشادات ومنهج أمانة المؤتمر المرفقة بالقناة

الملاحظات:

نشر المقالات المقبولة في مجموعة مقالات المؤتمر

ترجمة المقالات المتفوقة إلى اللغة العربية

تقدير المقالات المتفوقة

المشاركة في مؤتمر النجف لأصحاب المقالات المختارة

آخر موعد لإرسال المخلصات:

22 ⁄ 11 ⁄ 2025

آخر موعد لإرسال المقالات:

21 ⁄ 1 ⁄ 2026

إرسال ملف الملخص والمقالات عبر @Omanaalrosol

للتواصل مع أمانة المؤتمر من إيران: ۰۹۹۱۹۹۰۷۶۳۱/ خارج من إيران: 98۹۹۱۹۹۰۷۶۳۱+

