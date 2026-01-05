مفتي عمان يعلق على اعتقال القوات الأمريكي لرئيس فنزويلا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على التطورات في جمهورية فنزويلا، والتي تصاعدت باعتقال رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى نيويورك.

وأكد الشيخ أحمد الخليلي إن ما جرى هذه الأيام في فنزويلا أمر يحير كل ذي لب؛ متسائلًا: هل عاد المجتمع الدولي الآن إلى سياسة الغاب؟!

كما تساءل سماحته: أين منظمات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة؟ كيف سكت الكل عن هذا الأمر؟!

وأشار مفتي سلطنة عمان أن أصبحت الإنسانية ضائعة، وحقوقها في مهب الرياح، ولا حول ولا قوة الا بالله.

