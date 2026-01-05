عمدة لندن المسلم يتعهد بالتصدي لخطاب ترامب البغيض

انتقد عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه بالمتنمر ومنتقداً إياه بشدة لنشره "الكراهية والحقد"، في ظل تصاعد التوترات مجدداً بسبب هجمات ترامب على أول عمدة مسلم للندن.

وأدان صادق خان ترامب يوم الخميس لشنّه حملة طويلة من الهجمات الشخصية، بعد أن وصفه الرئيس الأمريكي مؤخرًا بأنه "فظيع، وحشي، ومثير للاشمئزاز". ووفقًا لقناة برس تي في، أضاف عمدة لندن أن ترامب وجّه مرارًا وتكرارًا "الحقد" ليس إليه فحسب، بل إلى بريطانيا بشكل عام، لا سيما من خلال مزاعمه التحريضية بأن نجاح خان الانتخابي يعود إلى الهجرة.

وشدد خان كذلك على أن هذا الخطاب يعكس عداءً عميقًا لما وصفه بالنسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة وقيمها الديمقراطية. واستذكر خان دروسًا تعلمها في بداية حياته، قائلاً إنه لن يرهب من هجمات واشنطن.

وأكد قائلاً: "إن أفضل طريقة للتعامل مع المتنمر، سواء كان ذلك في الملعب أو في البيت الأبيض، هي مواجهته. لن تنال المزيد من الاحترام من المتنمر بالخضوع له".