قتل ابنته بطريقة وحشية وفر إلى سوريا في جريمة هزت هولندا.. تطورات قضائية بقضية ريان النجار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قضت المحكمة بالسجن 30 عاما بحق الأب الفار خالد النجار (53 عاما)، بعد إدانته بقتل ابنته ريان (18 عاما) بطريقة وصفتها النيابة بـ"الوحشية"، قبل أن يلوذ بالفرار إلى سوريا عقب ارتكاب الجريمة.

كما أدانت المحكمة شقيقي الضحية، محمد (23 عاما) ومهند (25 عاما)، وحكمت على كل منهما بالسجن 20 عاما، بعدما ثبت تورطهما في استدراج شقيقتهما من مدينة روتردام ونقلها إلى موقع الجريمة، مع علمهما المسبق بما كان ينتظرها. وحضر مهند فقط جلسة النطق بالحكم، معلنا عزمه الطعن في القرار أمام القضاء.

ووفق ما جاء في حيثيات الحكم، فإن الجريمة جاءت على خلفية اعتبار الأسرة أن ريان "خالفت قيمها الصارمة"، بعدما تبنت نمط حياة غربي، ورفضت ارتداء الحجاب، ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت المحكمة إلى أن بثا مباشرا عبر تطبيق "تيك توك" يعتقد أنه كان الشرارة الأخيرة التي عجلت بتنفيذ الجريمة.

وكانت ريان قد اختفت في 22 مايو 2024، قبل أن يعثر على جثتها بعد ستة أيام قرب مدينة ليليستاد. وكشفت التحقيقات أن والدها قيدها وخنقها، ثم أغرقها في مستنقع داخل محمية طبيعية معزولة. كما عثر على آثار من حمضه النووي تحت أظافرها، ما يدل على أنها قاومت الاعتداء قبل مقتلها.

القضية، التي لا تزال فصولها القانونية مفتوحة مع فرار الأب إلى خارج البلاد، أعادت إلى الواجهة ملف جرائم "الشرف" في أوروبا، وحدود تعامل الأنظمة القضائية مع هذا النوع من الجرائم ذات الدوافع العائلية والثقافية.