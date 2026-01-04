المجمع العالمي لأهل البيت (ع) - فرع العراق يصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدر المجمع العالمي لأهل البيت (ع) - فرع العراق بمدينة، بمدينة النجف الأشرف بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر (رضوان الله تعالى عليهما)

نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

في الذكرى الخالدة لاستشهاد قادة النصر، الشهيد السعيد القائد الحاج قاسم سليماني، والشهيد السعيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس (رضوان الله عليهما)، نستحضر بكل فخر واعتزاز تلك القامات الإيمانية الشامخة التي خطّت بدمائها الطاهرة أعظم ملاحم العزة والكرامة، ورسّخت معادلة النصر بإرادة مؤمنة وبصيرة واعية، فصانت كرامة الأمة، وحفظت للأرض شرفها، وكسرت مشاريع الطغيان والاستكبار.

إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة زمنية نستعيد فيها الحزن والأسى، بل هي وقفة وعي ومسؤولية، نستذكر فيها نهج القادة الشهداء الذين جسّدوا معنى القيادة الرسالية، حين قدّموا أرواحهم فداءً للدين والوطن، وآمنوا بأن النصر الحقيقي يُصنع بالصبر والإخلاص، ووحدة الصف، والثبات على الحق.

وفي هذه المناسبة العظيمة، نؤكد أن دماء قادة النصر ستبقى منارة تهدي الأحرار، ودافعاً لمواصلة طريق الجهاد والثبات في مواجهة التحديات، وحصناً منيعاً أمام مشاريع الحرب الناعمة التي تستهدف وعي الأمة وهويتها. كما نجدد العهد على أن تبقى هذه التضحيات حاضرة في وجداننا وسلوكنا ومواقفنا، وأن نتحمّل مسؤولية حفظ المنجزات التي تحققت ببركة تلك الدماء الزكية.

رحم الله قادة النصر، وأسكنهم فسيح جناته مع النبي محمد وآله الطاهرين،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجمع أهل البيت عليهم السلام

العراق

12 رجب 1447هـ

2 / 1 / 2025

