تنظيم مسيرة الشموع بذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام) في كربلاء

انطلقت مسيرة الشموع بذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام) والتي شارك فيها جمعٌ كبيرٌ من المعزّين، متوجّهةً صوب مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس(عليهما السلام)، مرورًا بمنطقة بين الحرمين الشريفين، وصولًا إلى مقام التل الزينبي.

واستذكر المعزّون المصائب الأليمة التي حلّت بالسيدة زينب (عليها السلام)، في واقعة الطف، وسط أجواءٍ من الحزن والأسى الذي خيّم على المشاركين.

وحمل المشاركون في المسيرة الشموع وصدحت حناجرهم بالردات الكربلائية؛ التي استذكرت السيدة زينب (عليها السلام) ومظلوميتها.

وعملت ملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة على تقديم الخدمات التنظيميّة واللوجستيّة اللازمة، لضمان نجاح المسيرة وإحياء هذه الليلة الأليمة.

