إصدار العدد 33 من مجلة الغاضرية المهتمة بتراث كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة متمثلًا بمركز تراث كربلاء العدد 33 من مجلة الغاضرية.

وتُعنى مجلة الغاضرية الفصلية الثقافية بإحياء تراث مدينة كربلاء وتوثيق ملامحها الفكرية والعلمية والتاريخية، وتسليط الضوء على الماضي العريق للمدينة المقدسة.

وتضمن العدد دراسات ومقالات تبرز القيم العلمية والروحية لمدينة الإمام الحسين (عليه السلام)، وما تختزنه من إرث حضاري متنوع، وقد أُدرج ضمن محتوياته مقال موسوم بـ (محمد حسن الكليدار وكتابه مدينة الحسين عليه السلام)، ومقال آخر بعنوان (ومضات من حياة الشيخ مرتضى الأنصاري)، إلى جانب مواد تراثية وصورية تضيء جوانب عدة من ذاكرة المدينة المقدسة.

وتسعى المجلة عبر إصدار هذا العدد إلى تعزيز حضورها، بوصفها مجلة رصينة تُعنى بدراسة التراث الكربلائي وتحليله، وتقديمه بروح علمية حديثة تجمع بين الأصالة والتوثيق الأكاديمي، فضلًا عن سعيها إلى مواكبة المستجدات في ميادين البحث التراثي، بما يسهم في حفظ الهوية الثقافية لكربلاء، وإبراز مكانتها في الذاكرة الإسلامية.

وترحب هيأة تحرير المجلة بإسهامات الباحثين والمهتمين في مجال التراث الكربلائي، شريطة أن تخصص المواد المقدمة لتوثيق ما يتعلق بتاريخ المدينة المقدسة وموروثها الفكري؛ تأكيدًا لدور المجلة كمصدر علمي موثوق ورافد أساسي في ميدان الدرس التراثي الكربلائي.

