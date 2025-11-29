  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / غزة تغرق: خيام اللاجئين مهترئة كالقُبور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ غزة تغرق: خيام اللاجئين مهترئة كالقُبور.

29 نوفمبر 2025 - 08:52
رمز الخبر: 1755254

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha