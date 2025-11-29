الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / غزة تغرق: خيام اللاجئين مهترئة كالقُبور وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ غزة تغرق: خيام اللاجئين مهترئة كالقُبور. 29 نوفمبر 2025 - 08:52 رمز الخبر: 1755254 سمات غزه اللاجئين اخبار ذات صله كاريكاتير| أهل غزة تحت النار والمطر کاریکاتیر| غزة في بحر الطين كاريكاتير / "هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية" كاريكاتير / غزة تغرق كاريكاتير / المذبحة في السودان: الولايات المتحدة والإمارات کاریکاتیر / نتنياهو - هل سيتم اعتقاله في نيويورك؟
