الآلاف من المتظاهرين في بروكسل يطالبون بإلزام كيان الاحتلال بإنهاء حصار غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طالب المتظاهرون في بروكسل كلا من الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية ما ارتكبته من جرائم حرب في قطاع غزة.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد احتشد آلاف الأشخاص للاحتجاج على مواصلة كيان الاحتلال انتهاك وقف إطلاق النار بهجماتها على قطاع غزة، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل عليها.

وطالب الآلاف الذين بدؤوا تجمعهم أمام محطة قطارات في بروكسل، بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورًا.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة “جان ري” القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات تحمل عبارات من قبيل “استهداف المدنيين ليس دفاعًا مشروعا عن النفس” و”قولوا لا للإبادة الجماعية” و”مقاومة حتى التحرير” و”انهضوا من أجل فلسطين”.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة الفلسطيني، استمرت عامين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.

........

انتهى/ 278