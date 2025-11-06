عراقجي: هدف العدو في حرب 12 يومًا هو إجبار إيران على الاستسلام لكن هذا لم يحدث

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، ان القوات المسلحة الايرانية والقدرات الصاروخية والدفاعية للجمهورية الاسلامية اصبحت اليوم اقوى مما كانت عليه قبل حرب الـ 12 يوم مع العدو الصهيوني.

وقال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، في كلمة له في مجلس ادارة محافظة همدان: يجب أن تكون إيران والشعب الإيراني أقوياء.

واضاف وزير الخارجية الايراني: أصبحت قوة قواتنا المسلحة، وقدرتنا الصاروخية، وقوتنا الدفاعية أقوى مما كانت عليه قبل الحرب.

واضاف السيد عباس عراقجي: الحقيقة هي أن العدو فشل في تحقيق جميع أهدافه في حرب الاثني عشر يومًا.

وتابع: في الأيام الأولى، أصدر الرئيس الأمريكي رسالة من ثلاث كلمات يطالب فيها إيران بـ"استسلام غير مشروط"، لكن رد الجمهورية الإسلامية كان واضحًا؛ فنحن، الذين كنا نتفاوض ونتحلى بالدبلوماسية في آن واحد، لم نتسامح مع العدوان ورددنا بقوة في الميدان.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى انه كان هدف العدو في بداية حرب الاثني عشر يومًا هو إجبار إيران على الاستسلام من خلال المفاجأة والضربات التي يوجهها، لكن هذا لم يحدث.

واكد ان الرد الايراني تم بفضل حكمة وقيادة قائد الثورة الاسلامية، الذي أعاد بناء القوات المسلحة، وبالتدخل الجاد من الحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية، والأهم من ذلك، بالرد الصحيح والفعال والسريع من قبل القوات الصاروخية.

واشار السيد عباس عراقجي إلى انه في هذه الحرب، كانت سماء الكيان الصهيوني، بكل دفاعاته المتعددة الطبقات وبمساعدة الدول الغربية، تحت تصرف الصواريخ الإيرانية.

مشددا على ان صواريخنا، التي استُخدمت لأول مرة في حرب حقيقية، تُصيب أهدافها بدقة وثبات أكثر يومًا بعد يوم، بعد أن رممت جميع نقاط ضعفها.

