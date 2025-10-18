السيد الصافي يدعو إلى توثيق الأفكار والأحداث لحماية الإرث العراقي من الاندثار بغية نقله سليمًا للأجيال القادمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى توثيق الأفكار والأحداث لحماية الإرث العراقي من الاندثار بغية نقله سليمًا للأجيال القادمة.

جاء ذلك في أثناء استقباله مدير مشروع الأرشيف الشفاهي السيد مرتضى الحلي، واستماعه لعرض مفصل عن تطورات المشروع.

وبيّن السيد الصافي "أنّ أحد أهم الأعمال التي يحتاج أن يقوم بها الإنسان، هو التوثيق للخبرات والأحداث والأفكار، كي تستفيد منها الأجيال من جهة، وتـُحفظ حقوق أصحابها من جهة أخرى، وللأسف أنّ كثيرًا من منجزات تاريخنا قد ذهبت، أو نُسبت أحيانًا لغيرنا، بسبب عدم توثيقها في حينه، لذا فإنّ هذا المشروع مهم جدًّا لتوثيق تراث علمائنا وشخصياتنا وفكرهم".

وأكد سماحته "ضرورة الاستفادة من معمري السن في المدن العراقية كافة، وإن كانوا من بسطاء الناس، عبر تسجيل ما يحفظونه من أحداث عن مدنهم وطرق العيش فيها والمهن وأصحابها، والشخصيات التي التقوها، فلعل معلومة هنا أو خاطرة هناك يكون لها فائدة في تدوين التاريخ والأحداث لتلك المدن، أو قد تحمل ذاكرتهم جوابًا عن تساؤل لم يجد له المؤرخون جوابًا لندرة المصادر أو انعدام التدوين".

من جانبه قال الحلي: إنّ "مشروع الأرشيف الشفاهي انطلق في العتبة العباسية المقدسة، ويرمي إلى استنطاق ما مخبوء من ذاكرة الأيام التي أُريد لها أن تُرحل إلى مجهول، أو أن تبقى نصوصًا تحت الركام، من باب إدراك الذاكرة لما يحفظ لهذا الشعب الأصيل أمجاده، التي يقف عند قمتها علماء النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية المقدستين والحلة الفيحاء، وحواضر الوجود المبارك للحوزات العلمية، فضلًا عن الأصالة الاجتماعية للشعب العراقي عمومًا".

وأضاف، "بدأنا بالمرحلة الثانية من هذا المشروع الذي قد مضى عليه أكثر من سنتين، ووصلنا فيه إلى مديات كبيرة جدًّا في استنطاق ذلك المخبوء من الذاكرة لدى شرائح اجتماعية عدة من العلماء والفضلاء والأساتيذ والشخصيات الاجتماعية ومن أرباب الفكر والمثقفين العراقيين، وصولا إلى اكتشاف طبيعة المجتمع النبيل الذي يتماهى مع هذا المشروع".

ويعد المشروع الشفاهي لعلماء الحوزة العلمية أحد المشاريع الأرشيفية والتوثيقية، الذي يهدف إلى توثيق حياة علماء الحوزة العلمية وسيرهم العلمية والاجتماعية عبر تسجيل شهادات الشهود الأحياء من علماء الحوزة ومن عاصرهم لحفظ هذا الإرث العلمي والروحي الممتد منذ نشأة الحوزة حتى اليوم، وحفظ ما يمكن حفظه في ذاكرة الأيام.

........

انتهى/ 278

