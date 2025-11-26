السيد الصافي يؤكّد أهمية تحويل وصايا الإمام علي (عليه السلام) لنماذج إدارية حديثة لمعالجة التحديات المعاصرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، أهمية تحويل وصايا الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر لنماذج إدارية حديثة لمعالجة التحديات المعاصرة.

جاء ذلك في أثناء استقبال سماحته رئيس قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة المقدسة الدكتور محمد حسن جابر واستماعه إلى شرح مفصّل عن نشاطات القسم وجهوده لتطوير العمل الإداري.

وقال سماحته: إنّ "عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر يحتوي على قيم ومضامين إدارية وقيادية فريدة يستفيد منها كل من يعمل في المجال الإدراي".

وأضاف، أنّ "كُلّ النُظم الإدارية والقيادية في العالم تُعاني من مشاكل في موضع من المواضع، ولدى أمير المؤمنين (عليه السلام) حلول لهذه المشكلات من خلال عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه)".

وأكّد سماحته "واجبنا اليوم هو التفكّر في أقوال أمير المؤمنين (عليه السلام) ووصاياه وجعلها في قوالب إدارية منهجية تناسب مؤسّساتنا المختلفة" مبيّنًا أنّ "وصايا الإمام علي (عليه السلام) وأدعيته تُربّي الإنسان ليكون عبدًا صالحًا في كل مرحلة من مراحل حياته".

من جهته قال جابر: إنّه "من ضمن توجيهات سماحة السيد الصافي لقسم التطوير ضرورة اعتماد الأسس الإسلامية في التدريب، باعتبار أنّ الإسلام منهج حياة قدّم مسارات بناء للإنسان في مختلف المجالات، إذ يعمل القسم على تحويل مفاهيم عدد من الأدعية إلى أن تكون برامج تدريبية، وكان على رأس هذه الأدعية، دعاء مكارم الأخلاق، وقد قدّمنا ثلاثة نماذج لتحويل هذا الدعاء ليكون برنامجًا تدريبيًّا يهدف إلى الإرتقاء بالمستوى القيمي لمنتسبي العتبة المقدسة والمتدربين بشكل عام".

وأضاف، أنّ "السيد الصافي رحّب بنجاح القسم في تقديم نسخة أولى لتحويل عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر ليكون نظرية إدارية لها تطبيقها العملي، أو برنامجًا تدريبيًّا في مجال الإدارة" مؤكّدًا "قدّمنا نسخة موسّعة للسيد الصافي للبرنامج التدريبي في مجال الإدارة القيمية التي تستند كليًّا على عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر".

وتابع ، أنّ السيد الصافي يهتم منذ سنوات بإيجاد نموذج يعكس ثقافة الإدارة الإسلامية للعمل به في العتبة المقدسة، باعتبارها نجحت في مشاريع بمجالات أخرى، وصدّرتها كنموذج إلى باقي الجهات والأفراد الآخرين في المجتمع.

