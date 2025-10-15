انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في محافظة بابل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في محافظة بابل.

ويعقد المؤتمر تحت شعار (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة)، وتقيمه الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد.

وشهد الافتتاح حضور وفد العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والعديد من الشخصيات الأكاديمية والحوزوية وأعضاء الهيأة التدريسية لكلية الإمام الكاظم (عليه السلام).

واستُهل المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، والاستماع إلى نشيد لحن الإباء، أعقب ذلك كلمة للعتبتين المقدستين ألقاها السيد عبد الحكيم الصافي، وكلمة للهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وأخرى لكلية الإمام الكاظم (عليه السلام).

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقي، وإلقاء بحث الافتتاح، وعقد جلسات بحثية باللغتين العربية والإنكليزية، تتضمن بحوثًا عدة تستعرض أبعادًا مختلفة من فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، إلى جانب معرض للكتاب.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الدور الرائد للإمام المجتبى (عليه السلام)، في بناء المجتمع المؤمن وتعزيز قيم السلام والإنسانية فيه.

