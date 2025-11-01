السيد الصافي يكرّم عددًا من عوائل الشهداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كرّم المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي عددًا من عوائل شهداء العراق، ضمن فعاليات الحفل الختامي لتخرّج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية (دفعة بنات الكفيل التاسعة).

ونظمت الحفل شعبةُ مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة المقدّسة، تحت شعار (من نور فاطمةَ -عليها السلام- نُضيءُ العالَم)، بمشاركة 5 آلاف طالبةٍ من مختلف الجامعات العراقية، وعددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وجاء تكريم عوائل الشهداء تثمينًا من العتبة المقدسة، لبطولات وتضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم من أجل العراق ومقدساته، ومواساةً لعوائلهم الكريمة.

وتقيم العتبة العبّاسية المقدّسة حفل تخرّج (بنات الكفيل)؛ بهدف تقديم الدافع المعنويّ للطالبات المتخرّجات، واختتام مسيرتهنّ التعليمية وانطلاقتهنّ للحياة العملية من حرم أبي الفضل العباس (عليه السلام).

