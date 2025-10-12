«كشافة الإمام المهدي» تجدد العهد للمقاومة في أضخم تجمع كشفي ببيروت + فيديو وصور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيم اليوم الأحد 20 مهر 1404، الملتقى الكبير «أجيال السيد» بحضور كشافة المهدي التابعين لحزب الله، في المدينة الرياضية كميل شمعون في بيروت.

في هذا الملتقى الكبير، تجمع آلاف الكشّافة من حزب الله (جمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام) تكريمًا للسيد المقاومة، في المدينة الرياضية ببيروت.

ويُعد هذا التجمع واحدًا من أكبر الملتقيات الكشفية في تاريخ لبنان، حيث شارك فيه أكثر من 60 ألف عضو من «جمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام».

وأُقيم هذا الحدث الكبير تحت شعار «إنا على العهد يا نصرالله»، بهدف إعلان الولاء لطريق وأهداف سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، مما يعكس وحدة وحيوية جيل الشباب في حزب الله لبنان.

وتعد جمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام من المؤسسات الثقافية والتربوية التابعة لحزب الله اللبناني، وقد بدأت نشاطها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي تعمل حاليًا في مناطق مختلفة من لبنان، لا سيما بين العائلات الداعمة للمقاومة، في المجالات الثقافية والتعليمية والدينية والوطنية.