نشر لافتات بمناسبة ذكرى ولادة الإمامين الهادي والباقر (عليهما السلام) في العتبة العباسية المقدسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نشر قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة، لافتات احتفائية بذكرى ولادة الإمامين علي الهادي ومحمد الباقر (عليهما السلام)، في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وأشرفت على خياطة القطع واللافتات، شعبةُ الخياطة والتطريز التابعة لقسم استلام الهدايا والنذور في العتبة المقدّسة.

وباشرت ملاكات القسم بتثبيت لافتات الفرح والسرور، ومناقب الإمامين الهادي والباقر (عليهما السلام) في أرجاء العتبة المقدسة؛ ابتهاجًا بذكرى ولادتهما العطرة.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إقامة برامج وفعاليات ثقافية وتوعوية واحتفائية في المناسبات الدينية، التي تحيي ذكر ولادة أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

