حزب الله: ندعم ونؤيد موقف «حماس» من خطة ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد حزب الله دعمه للموقف الذي أعلنته حركة «حماس» من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف العدوان على غزة، مشدداً على أن موقف الحركة يعكس تمسكها بالثوابت الفلسطينية.

وأعلن الحزب في بيان نشره، اليوم، أنه «يعرب عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة».‏

وأشار البيان إلى أن موقف «حماس» «بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني».

واعتبر البيان أيضاً أن موقف الحركة ‏«يعبّر عن تمسكها ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها».‏

ودعا البيان «جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني».