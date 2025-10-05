إقامة احتفال بذكرى مولد الإمام الحسن العسكري (ع) خاص بالسيدات العربيات بالحرم الرضوي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم احتفال بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري (ع) خاص بالسيدات الناطقات باللغة العربية في الحرم الرضوي الشریف .

تزامناً مع ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري (ع) أقيم برنامج خاص بالنساء الناطقات باللغة العربية في رواق دار الرحمة في الحرم الرضوي الشریف

وبحسب وكالة أنباء آستان نیوز، استضاف هذا البرنامج الخاص أكثر من 80 زائرة من العراق والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا.

وتخلل هذه المراسم الروحانية برامج متنوعة منها تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة للأستاذة تغريد محمد جوني من لبنان، وعزاء بصوت السیدة رجاء أم هادي من البحرين.

وأشارت تغريد محمد جوني؛ متحدثة الحفل، إلى المكانة الرفيعة للإمام الحسن العسكري (ع) في هداية المجتمع الشيعي والسیرة الأخلاقية والتربوية لهذا الإمام، وأوضحت الشخصية الروحية والعلمية لوالدته الكريمة.

وأشارت إلى الدور العظيم لهذه السيدة الجليلة في فترة إمامة الإمام العسكري (ع) وكذلك في عصر الغيبة الصغرى.

كما أقيمت على هامش هذا البرنامج ورشة عمل لتعليم وتصحيح قراءة القرآن الكريم، وورشة عمل للأطفال، عبّر فيها الأطفال عن تعاطفهم مع أطفال غزة المظلومين من خلال أنشطة كالرسم والتلوين وصنع علم فلسطين بالأوريجامي.

وقد وفرت هذه المراسم أجواء روحية وتربوية للمشاركين، وأقيمت بهدف التعرف أكثر على حياة الأئمة الأطهار (ع)، وتكريم مكانة أمهات الأئمة المعصومين (ع).

