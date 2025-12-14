آية الله المدرسي: الالتزام بالأخلاق يضمن عزّة الأمة ويردع الأعداء.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد المرجع الديني آية اللّٰه السيد محمد تقي المدرسي أن قوام المجتمعات يكون بالقوة العسكرية والإقتصادية والعلمية وما شابه ذلك، ولكن القوة الأساسية التي تكمن خلف كل تلك القوى هي قوة الأخلاق.

وبيّن سماحته في كلمته بمناسبة مولد سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء (عليها السلام) أنّ "قوام المجتمعات هي الأخلاق" مشيراً إلى خطبة الزهراء الفدكية التي تبين فيها جملة من حكم الأحكام الشرعية والعبادات المفروضة والتي تنتهي الى البناء الاخلاقي للفرد والمجتمع، مبينا أن الإلتزام بالأخلاق ضمان عزة الأمة وقوّتها أمام الأعداء ونهضتها من السبات والتراجع الحاصل وأن الأخلاق هي أفضل وسيلة لنردع الأعداء.

وفي سياق متصل شدد آية الله المدرسي، على أن تكون الحوزة العلمية وطلبتها منطلق نهضة الأمة الإسلامية ومنار الأخلاق الرفيعة، داعياً طلبة العلم إلى حمل هموم الأمة والبحث في سبل تقدمها ونهضتها، انطلاقاً من المبادئ الإسلامية والأخلاق الفاضلة التي أكدت عليها سيدتنا الزهراء (عليها السلام).

