أمين عام حزب الله: ما يجري في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى" المدعوم أمريكيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في تصريحات صحفية قال قاسم إن "أي خطوة تتخذ حاليا هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى، وأي تراجع قد يبدو في الظاهر تكتيكيا، هو في الحقيقة انتظار لظروف أفضل، وليس تخليا عن هذا المشروع".

وشدد على أن "يافطة إسرائيل الكبرى يجب أن تكون حاضرة وواضحة أمام أعين الجميع"، مؤكدا أن ما يحدث اليوم في غزة ليس معزولا، بل هو "حلقة ضمن هذا المشروع الممنهج".

وأضاف قاسم أن "الخطة الأمريكية بشأن غزة، كما طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليئة بالأخطار وتهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي".

وقال قاسم إن "كل ما يحصل في المنطقة مترابط، ولا يمكن تجزئة ما يجري في غزة عما يحصل في لبنان وسوريا والعراق واليمن والسعودية وقطر وإيران، لأن الهدف واحد، واللاعب الأساسي هو العدو المجرم إسرائيل، والذي يدعمه الطاغوت الأمريكي برئاسة ترامب".

وانتقد قاسم ما وصفه بـ"الخطة الأمريكية بشأن غزة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنها "تتوافق بالكامل مع المبادئ الخمسة التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب، ما يجعلها خطة إسرائيلية بثوب أمريكي".

وأشار إلى أن هذه الخطة لا تعكس فقط انحيازا سياسيا، بل تشكل تهديدا وجوديا لفلسطين والمنطقة بأكملها، مضيفا: "علينا جميعا أن نواجه هذا الخطر لأن الجميع مستهدف في لبنان وفي كل المنطقة".

وأكد قاسم على ضرورة أن يواجه كل طرف هذا المشروع من موقعه وبحسب قدراته، موضحا: "عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل من موقعه، وبحسب قدرته وخطته على الأقل لحماية نفسه من الخطر قبل أن يصله مباشرة".

وتطرق قاسم إلى الوضع الداخلي اللبناني، قائلا إن هناك من كان يتوقع تحقيق بعض الأهداف السياسية بعد الاتفاق الذي تم قبل نحو 60 يوما، لكن الواقع أظهر أن حسابات الخارج تختلف عن الداخل.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أشهر، والذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني. وتعتبر هذه التصريحات امتدادا لموقف حزب الله الذي يرى أن الصراع القائم لا يقتصر على حدود غزة، بل هو جزء من مشروع استراتيجي أوسع تسعى إسرائيل لتحقيقه، مستفيدة من الدعم الأمريكي السياسي والعسكري بحسب محللين.