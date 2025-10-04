إقامة ندوة "دور المرأة الإعلامیة في المقاومة و مواجهة الاستکبار العالمي" في وکالة (ابنا)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بحضور الناشطات والإعلامیات من البلدان المختلفة أقیمت ندوة تحت عنوان "دور المرأة الإعلامیة في المقاومة و مواجهة الاستکبار العالمي" في وکالة _ابنا_ بقم المقدسة. وقامت کل من الکاتبة والمحققة والإعلامیة اللبنانیة الدکتورة "فدوة عبد الساتر" و الإعلامية والباحثة والأستاذة الجامعیة اللبنانیة الدکتورة "لیندا طبوش " و الإعلامیة والباحثة السوریة الدکتورة "فاطمة آزادي منش" بإلقاء کلماتهن في هذه الندوة.

الکاتبة والمحققة والإعلامیة اللبنانیة الدکتورة "فدوة عبد الساتر" کانت أول من بدأت کلامها وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز الإسلام بنور الحق وكرم الانسان رجلا وإمراة بقدرة الكلمة وصوت الرسالة والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين كانوا منارات للهداية ومشاعل النور موضوعنا عن دور المراه المسلمه اعلاميا في مواجهة الاستقبال العالمي وهنا حين نتامل في تاريخ امتنا نرى ان المراة المسلمة لم تكن يوما كائنا هامشيا او صوتا صامتا. لقد كانت دائما شريكة في صناعة الوعي وفي مواجهة قوى الباطل والطغيان ويكفي ان نذكر السيده زينب عليها السلام وهي تقف امام طاغية عصرها يزيد بن معاويه لتفضح جرائمه بكلمة الحق فتسقط هيبته وتكسر صولجانه وتحول الهزيمة العسكرية إلى نصر إعلامي ومعنوي خالد.

واستمرت القول وأکدت علی أنّ الاستثمار العالم اليوم لم يعد يعتمد على المدافع والدبابات وحدها بل يعتمد قبل كل شيء على الإعلام، الإعلام الذي يضلل الإعلام الذي يجمل الباطل. يشوه الحقائق ويزرع الشك في نفوس الشباب ويستهدف هوية الأمة وثقافتها وقيامها وهنا يتعاظم دور المراة المسلمة التي تمتلك موقعا مؤثرا في ميدان الإعلام سواء كانت صحفية أو كاتبة أو ناشطة على منصات التواصل أو حتى مربية للأجيال وناقلة للوعي داخل أسرتها ومجتمعها. إن صوت المراة المسلمة حين يحمل رسالة الحق يصبح أقوى من رصاص البنادق لانه يخترق العقول والقلوب معا. لقد ادرك الاستقبال العالمي هذه الحقيقة فسعى جاهدا إلى تشويه صورة المراة المسلمة تارة بتصويرها اسيرة للقيود وتارة اخرى بمحاولة سلخها عن قيامها ورسالتها لتصبح اداة في خدمة المشاريع. لكن المراة المسلمة الاصيلة تعرف ان حجابها ليس عائقا بل راية هوية وان قلمها ليس مجرد كلمات بل سلاح ومقاومة. الإعلام اليوم هو ساحة المعركة الاولى فيه تصنع الصورة الذهنية ومن خلاله تحشد الشعوب وتقلب الموازين.

وبخصوص دور المرأة المسلمة قالت: وهنا تبرز مسؤولية المراة المسلمة في ثلاثة محاور أساسية ساخت لزميلاتي اولا على المراه اولا بالمحور الاول هو صناعه الوعي يعني دورها في صناعه الوعي ان تكون صوتا للحقيقه تكشف التضليل الاعلامي وتفضح الاكاذيب التي يروج لها الاستقبال عليها ان تبرز الحقائق المخفيه وتسلط الضوء على معاناه الشعوب المظلومه سواء في فلسطين او في اي بقعه من العالم تداس فيها كرامه الانسان المحور الثاني في الدفاع عن الهويه. الاعلام المعاصر يحاول تفريغ المراه من قيامها ويستعمل صورتها سلعه للتسويق والدعايه وهنا يكمن التحدي الكبير ان تحافظ المراه المسلمه على هويتها وان تقدم نموذجا مضاد يثبت ان الجمع بين الاصاله والحداثه ممكن وان الكرامه لا تقاس بمدى التعري بل بمدى الالتزام بالرساله المحور الثالث هو في بناء الاجيال الاعلاميه ان مسؤوليه المراه لا تقف عند حدود مشاركتها الفرديه في الاعلام. يعني مش بس نحن نكتب على وسائل التواصل على صفحاتنا لا بل تتعدى ذلك الى تنشئه جيل قادر على فهم لغه الاعلام واستعمال ادواته بوعي فهي المربيه التي تغرس في اطفالها القيم وتعلمهم التمييز بين الاعلام الصادق والاعلام المظلل من هنا فان المراه المسلمه حين تدخل ساحه الاعلام برساله واعيه تعيد التوازن الى معركه الكلمه فهي تثبت ان مواجهه الاستقبال ليست فقط بالسلاح بل بالكلمه الحره. والصوره الصادقه على تحويل الاعلام من اداه هيمنه الى جبهه مقاومه ومن هنا ايضا نؤكد ان المراه المسلمه مدعو اليوم الى ان تكون زينب العصر الكاشفه للباطل الحافظه للهويه والمقاومه بكل وسيله اعلاميه متاح وكم نحتاج اليوم الى اصوات نسائيه صادقه على الشاشات في الصحف في فضاء الانترنت لنقول للعالم ان امه محمد لا تقهر وان الكلمه الحره اقوى من كل سلاح فلنرجع جميعا.

وأختمت الدکتورة عبدالساتر کلامها وقالت: فلنرفع جميعا شعارنا الواضح بالكلمه الحره وبالله الصادق والهويه الاصيله تهزم مشاريع الاستقبال والمراه المسلمه بما تمتلكه من موقع مؤثر قادره على ان تكون في طليعه هذه المواجهه تماما كما كانت عبر التاريخ في كل ساحات الحق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الإعلامية والباحثة والأستاذة الجامعیة اللبنانیة الدکتورة "لیندا طبوش" کانت من النساء الأخریات اللاتي شارکن في هذه الندوة والتي قالت في کلمتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ألف تحيه والف سلام لجنابكم ايها السيدات والساده المؤتمرون. السلام على حضره رسول الله واله ال الله خير ما نبدا به هذا اللقاء تحيه اكبار واجلال لشهداء الاقصى لشهداء طوفان الاقصى لشهداء مقاومين في لبنان العزيز لا سيما ونحن على ابواب الذكرى السنويه الاولى لشهادتي شهيد الامه وخليفته سماحه السيد صفي الدين السيد الهاشمي وشهداء بلدي لبنان العزيز. وكذلك الف تحيه لشهداء اليمن العزيز والذي الذين سقطوا دفاعا عن الاسلام المحمدي القران الحقيقي وسقطوا دفاعا عن قضيه الاقصى الشريف هؤلاء الذل المقاومه الذين سطروا بدمائهم وهم في المواقع السياسيه وتلك ذاك اليمن العزيز الذي شهدنا انه اول حكومه في العالم الاسلامي. كل قادتها او رؤسائها اصبحوا شهداء على طريق القدس. ايها السيدات والساده في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله ساتحدث عن فعاليه عمل المراه في الاعلام ونشر الفكر المقاوم ابتدئ نموذج حضره السيده خديجه سلام الله عليها سيده قريش الاولى المقاومه الاولى التي غيرت الكثير من المفاهيم خصوصا في المفاهيم السائده في العالم الجاهلي او في المجتمع الجاهلي والتي حضرت خديجه اصطفاها ربنا تبارك وتعالى لتكون زوجه خاتم النبيين. بيتها المحمدي الخليجي ينبثق البيت الفاطمي العلوي ثم ينبسط البيت الزينبي وكلنا ان شاء الله نقتدي بها النقطه الثانيه اتحدث عن موضوع المشاركه الاعلاميه للمراه. بفعاليات عمليه سياسيه وبلديه والمراه الفلسطينيه واعطي نموذج المراه اللبنانيه والفلسطينيه والمراه الايرانيه واخص بالتحديد في المراه الايرانيه السيدات اللواتي كنا شهدات في الثوره الاسلاميه امتدادا من الثوره الاسلاميه الى العدوان الاخير الذي حصل على ايران الاسلام وكانت زميلتنا العزيزه سحر امامي في ايران نموذج يسطر ملاحم البط. بان المراه حيث يجب ان تكون ستكون وكذلك المراه اللبنانيه المقاومه منذ بدايه المقاومه في لبنان على ايدي الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر ثم مع السيد عباس الموسوي ثم مع امينه العام الشهيد سماحه الشهيد الاسمی وان شاء الله سنستمر بمقاومه مع الامين العام سماحه الشيخ المجاهد نعيم قاسم ايها السيدات والساده كانت ولا تزال.

وحول دور المرأة قالت: المراه تؤدي دورها بفعاليه من اجل ترسيخ وتثبيت وجودها والتعريف بكيانها كعنصر فعال يساهم مساهمه جاده وبناءه في نشر الوعي الثقافي والفكري والارتقاء بالمستويات من اجل مواكبه عجله الحياه والسير معها وتحدياتها من اجل ترميم مختلف السلبيات التي تظهر بين الحين والاخر. نتيجه تراكم فكريا قادما من مغالطات كثيره فكريه فلسفيه سلوكيه او من القادم في تحوير الكثير من النتائج والناتج الانسان نفسه. انه يفعله هذا الغرب ويخلفه من اجل ابعاد المراه وخصوصا المراه المسلمه عن جوهرها وعن اصلها الذي هو تكليفها الاساسي من الله تبارك وتعالى ان تكون انسانه كامله بانسانيته وهذا ما ركز عليه القران الكريم. لا ننكر مدى الالزاميه ان تتواجد المراه في مختلف مجالات الحياه كونه يعتبر من صميم الحقائق وحقيقه الموضوعات بموضوعيه لا تكتمل بدون هذا الكيان الانساني الحقيقي. بنظر ابي النظر اليه نظره قاصره وغير مسؤوله من قبل فئه يعتبرها البعض حتى هذه اللحظه انها مرافقه للرجال او مرافقه للرجل بطريقه دونيه بينما الاسلام المحمدي القراني جعلها شريكه للرجل حتى في الجهاد لاجل ذلك كنا نجد بجانب كل رجل عظيم امراه حضرت خديجه سلام الله عليها. قاده امه محمد بمالها بعطائها بثقافتها بعلمها كانت بجانب حضره رسول الله صلى الله عليه واله وهذه حضرت الزهراء سلام الله عليها القدوه الثانيه التي تخرجت من البيت المحمدي الخليجي تقف بجانب والدها ثم لتكون ام ابيها وتقف بجانب زوجها لتدافع عن الولايه وما خرجت الزهراء خلف علي الا لاجل الولايه ولم تخرج لاجل ان علي هو الزوج. من كان لا يوجد كفء لفاطمه الا علي لكن الولايه كانت اعلى مرتبه لان تخرج الزهراء من بيتها وتتكلم بالحق وما تكلمت به في الخطبه الفدكيه او في خطبتها الفلكيه كانت تؤكد على العبوديه المطلقه لله تعالى تؤكد على النبوه المطلقه لمحمد صلى الله عليه واله وتؤكد على الولايه لزوجها حضرت امير المؤمنين ثم من بعده لاولادها حتى القائم من ال محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. ايتها السيدات ايها الساده المراه اليوم غير ما كانت عليه بالامس شاركت في الكثير من المحافل الدوليه والعالميه وقد اصبحت تؤثر بالاخرين لا تتاثر بهم لا سيما المراه المسلمه لذلك تعتبر الشريك الاساس في عجله هذه الحياه من اجل التقريب الايصال والاتصال والانفتاح اربع نقاط اساسيه تتمحور بشخصيه المراه الاعلاميه. واتبعتها ايضا النقطه النقطه المهمه بموضوع الاعلام فترى ان المراه المسلمه اصبحت اليوم تنتج اعلاما واعيا حبه ان نلتفت لهذه النقطه المراه الان ايتها السيدات والساده اصبحت تنتج اعلاما واعيا سواء كان في الاعلام المسموع الاعلام المقروء او حتى على جداريات. الموجود على الجداريات الموجوده في الشوارع فهذه هؤلاء هن بنات فاطمه وخديجه وزينب اللواتي يسطرون اسمى معاني الصفات الاخلاقيه بانسانيته يكن حيث يجب ان يكون موجودا النقطه الثانيه مشاركه المراه في الفعاليات الاجتماعيه والسياسيه اتاح الاسلام مما لا شك فيه. ومما لا ريب فيه ان الاسلام قد اتاح للمراه مجالات واسعه لممارسه حقها في المشاركه بفعاليات في العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي نذكر منها على سبيل المثال الامور الاتيه بشكل سريع اختصارا للوقت. اولا العمل الرسالي والتبليغ وقد انطلقت المراه من ايتين في القران الكريم الاولى في سوره الاحزاب المباركه الايه 39 والايه الثانيه 104 من سوره ال عمران المباركه وفي هذا الخصوص لم تالوا جهدا المراه المسلمه الرساله الاعلاميه. ان تتمثل وتكون قدوتها صورة النور وتتمثل بان تكون قدوتها حضره الزهراء سلام الله عليها وزينب المبلغة الرسالية الاولى ننتبه هنا استخدمت الاعلام والمنبر الاعلامي وسيله لها السيده زينب سلام الله عليها لم تكن الاعلاميه الاولى كما يروج البعض ليختصر دور السيده زينب ايها الاحبه السيده زينب كانت القائده والرائده لتوضيح الشبهات التي حلت بالاسلام المحمدي القران. معالم كثيره هيهات من الذله ان الداعيه ابن الدعي وكذلك حين صعدت المنبر فاصبح منبرا بصعود حضرت زينب وحضرت الامام زين العابدين عليه السلام. يشهد التاريخ الاسلامي منذ صدور الدعوه الاسلاميه على العديد من الكفاءات النسائيه في العمل الجهادي دورها الفعال في الجهاد ومسانده المجاهدين وابرز هذه المعالم تتضح لنا في كربلاء دور العقيده زينب دور ام وهب تلك السيده الشهيده الاولى من النساء تتضح كل هذه المعالم الاعلاميه ويتضح اكثر دور المراه في الاعلام الرسالي من خلال نساء كربلاء وبكل اسف نحن لا نسلط الاضواء على النماذج النسائيه. التي كانت في كربلاء الان هو قصور منا او تقصير لست ادري لكننا ان شاء الله انا ادعو السيدات وادعو القيمين على هذه اللقاءات وهذا المنبر ام نسلط الاضواء اكثر على السيدات في الاعلام السيدات في كربلاء والسيدات في عهد حضرت السيده خديجه وحضرت السيده الزهراء عليها السلام. ايها الاحباء ان الامام الخامنئي قد تكلم بكثير من الكلمات حول المراه ودور المراه حيث يقول ان دور النساء في الثوره كان دورا اساسيا وخلال الحرب كان دورهن مصيريا وسيكون دورهن في المستقبل ايضا مصيريا ان شاء الله كذلك نحن في لبنان. مقاومتنا تاسست على يد الامام السيد موسى الصدر فكانت السيدات العاملات من عماتي وجدات وخالاتي وسيدات جبل عامل حنا اللواتي يتصدون للعدو الاسرائيلي منذ الثمانينات وكنا هن في الميدان تشهد كوريا الجنوب وابرزها مدينه معركه الجنوبيه التي حر. او حررت على ايدي النساء حيث قمنا سيدات جبل عامل خصوصا تلك تلك المدينه المقاومه العامليه بتسخين الزيت وغلي الزيت ورميه على العدو الاسرائيلي مما ادى الى ان يكون الشباب المقاومين على الجبهات والسيدات في الميدان ايضا ليست ادواره ادوار لوجستيه بل على العكس كنا يحملن السلاح وكنا يتصدون للكثير من الامور وانا تربيت في بيت المقاوم كنت منذ نعومه اظفاري الكتاب ولعبه. في بيتنا وكنت اشارك مع امي خصوصا مع السيده والدتي بان نملا مخازن الاسلحه مخازن السلاح للشباب بالذخيره كنت كنا اذا ماما تريد ان تعاقبنا تقول لن نشارك اليوم في العمل المقاوم في العمل المقاوم يعني تنظيف السلاح مثلا او وضع الذخائر في هذه الامشاط التي سيجهز لها ابي للمقاومين الذين يتصدون للعدو الاسرائيلي في الضاحيه الجنوبيه في بيروت وفي الجنوب. النقطه الاخيره ايها الاحباء العمل البلدي والعمل الاجتماعي والتربوي المراه الان في بلدي لبنان ليست فقط في الاعلام وليست فقط في السياسه انما نحن بدانا في العمل البلدي واصبحنا. من الفاعل الرائدات في العمل البلدي وتجربتي بالعمل البلدي سواء بالاتحاديه اتحاد بلديات الجنوب او بمجلس بلديه في عروس الشهاده كفر ملكي كنا فاعلات اكثر فاكثر ننفذ وصيه الزهراء عليها السلام كما ارادت حضره الزهراء ان نكون الرساليات المبلغات عن ديننا نخدم مجتمعنا لانه العمل البلدي ليس بروتوكول وليس وظيفه بل هو خدمه الناس ونؤكد على ما جاء بوصيه الامام السيد موسى الصدر ان نخدم الناس هو شرف لنا ورقي لنا امام. ووصيه السيد عباس الموسوي من الطليعه المجاهدين الذين كان يحب الناس ويخدم الناس لاجل ذلك بكى على السيد حسن نصر الله الصغير قبل الكبير والعاجز قبل الصحيح وكلنا كنا نقول فداء وكرمه لعينيك يا سماحه السيد اخيرا سيداتي الكريمات اخواني الاعزاء ما نريده من المراه سؤال يطرح ما نريده من المراه ان تكون اكثر وعيا. استيعابا لكل ما يدور في الحياه وان تعطي لكيان انتبهي ايتها السيده الاعلاميه التبرج عبر الكاميرا لن يفيدك بشيء. اصعدي عبر الكاميرا بكامل حجابك بكامل لباسك لانك بهويتك الاسلاميه ترفضين الظلم وتقومين الظلم وتكونين في المكان الذي يجب ان تكوني به الكاميرا جميله ولكن فيها هوى النفس ابتعدي عن هوى النفس انت جميله بما تقدمي وكم من يعني عندنا في المعهد الاعلام ومع طلاب في الجامعه عندنا بنات رائعات وجميلات حتى عند الاخوان عند الشباب ولكن مع الاسف حين يقف عبر الكاميرا الكاميرا الكاميرا لا تاخذهم. والمضمون لا يفيدهم المضمون هو فقط الذي يفيد ان كان هاتفا ان كان ان كان من الله والى الله في الختام الحياه هي مشاركه بين الرجل والمراه بين بين فئات كل المجتمع وتصحيح للمسارات الماضيه والحاضره والاتيه لنكون كما ارادنا الله تبارك وتعالى ونكون بمدرسه حضره فاطمه وحضرت زينب وحضرت خديجه حيث يجب ان نكون سنكون باذن الله.

واختمت کلامها وقالت: ارجو لهذا اللقاء ان يكون فاعلا وفعالا ومتفاعلا بسيدات راقيه يعرفن ان الاعلام ليس برستيج ان الاعلام ليس هويه او وظيفه لم اجد وظيفه استخدم جمالي لكي احصل على وظيفه الاعلام يا ايتها السيدات وايها الساده رساله تبليغه تنبئنا بحاضرنا تخطط لمستقبلنا. وتعرفنا على ماضينا لانه من لا ماضي له وتاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل له وحيث يجب ان نكون سنكون دمتم موفقين بطاعه الله والتقوى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على امل ان نلقاكم بخير وعافية.

الإعلامیة والباحثة السوریة الدکتورة "فاطمة آزادي منش" کانت الثالثة من التي قمن بإلقاء کلماتهن فی هذه الندوة حیث بدأت کلمتها بذکر الله وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ألف تحيه والف سلام لجنابكم ايها السيدات والساده المؤتمرون. السلام على حضره رسول الله واله ال الله خير ما نبدا به هذا اللقاء تحيه اكبار واجلال لشهداء الاقصى لشهداء طوفان الاقصى لشهداء مقاومين في لبنان العزيز لا سيما ونحن على ابواب الذكرى السنويه الاولى لشهادتي شهيد الامه وخليفته سماحه السيد صفي الدين السيد الهاشمي وشهداء بلدي لبنان العزيز. وكذلك الف تحيه لشهداء اليمن العزيز والذي الذين سقطوا دفاعا عن الاسلام المحمدي القران الحقيقي وسقطوا دفاعا عن قضيه الاقصى الشريف هؤلاء الذل المقاومه الذين سطروا بدمائهم وهم في المواقع السياسيه وتلك ذاك اليمن العزيز الذي شهدنا انه اول حكومه في العالم الاسلامي. كل قادتها او رؤسائها اصبحوا شهداء على طريق القدس. ايها السيدات والساده في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله ساتحدث عن فعاليه عمل المراه في الاعلام ونشر الفكر المقاوم ابتدئ نموذج حضره السيده خديجه سلام الله عليها سيده قريش الاولى المقاومه الاولى التي غيرت الكثير من المفاهيم خصوصا في المفاهيم السائده في العالم الجاهلي او في المجتمع الجاهلي والتي حضرت خديجه اصطفاها ربنا تبارك وتعالى لتكون زوجه خاتم النبيين. بيتها المحمدي الخليجي ينبثق البيت الفاطمي العلوي ثم ينبسط البيت الزينبي وكلنا ان شاء الله نقتدي بها النقطه الثانيه اتحدث عن موضوع المشاركه الاعلاميه للمراه. بفعاليات عمليه سياسيه وبلديه والمراه الفلسطينيه واعطي نموذج المراه اللبنانيه والفلسطينيه والمراه الايرانيه واخص بالتحديد في المراه الايرانيه السيدات اللواتي كنا شهدات في الثوره الاسلاميه امتدادا من الثوره الاسلاميه الى العدوان الاخير الذي حصل على ايران الاسلام وكانت زميلتنا العزيزه سحر امامي في ايران نموذج يسطر ملاحم البط. بان المراه حيث يجب ان تكون ستكون وكذلك المراه اللبنانيه المقاومه منذ بدايه المقاومه في لبنان على ايدي الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر ثم مع السيد عباس الموسوي ثم مع امينه العام الشهيد سماحه الشهيد الاسمی وان شاء الله سنستمر بمقاومه مع الامين العام سماحه الشيخ المجاهد نعيم قاسم ايها السيدات والساده كانت ولا تزال.

وحول دور المرأة قالت: المراه تؤدي دورها بفعاليه من اجل ترسيخ وتثبيت وجودها والتعريف بكيانها كعنصر فعال يساهم مساهمه جاده وبناءه في نشر الوعي الثقافي والفكري والارتقاء بالمستويات من اجل مواكبه عجله الحياه والسير معها وتحدياتها من اجل ترميم مختلف السلبيات التي تظهر بين الحين والاخر. نتيجه تراكم فكريا قادما من مغالطات كثيره فكريه فلسفيه سلوكيه او من القادم في تحوير الكثير من النتائج والناتج الانسان نفسه. انه يفعله هذا الغرب ويخلفه من اجل ابعاد المراه وخصوصا المراه المسلمه عن جوهرها وعن اصلها الذي هو تكليفها الاساسي من الله تبارك وتعالى ان تكون انسانه كامله بانسانيته وهذا ما ركز عليه القران الكريم. لا ننكر مدى الالزاميه ان تتواجد المراه في مختلف مجالات الحياه كونه يعتبر من صميم الحقائق وحقيقه الموضوعات بموضوعيه لا تكتمل بدون هذا الكيان الانساني الحقيقي. بنظر ابي النظر اليه نظره قاصره وغير مسؤوله من قبل فئه يعتبرها البعض حتى هذه اللحظه انها مرافقه للرجال او مرافقه للرجل بطريقه دونيه بينما الاسلام المحمدي القراني جعلها شريكه للرجل حتى في الجهاد لاجل ذلك كنا نجد بجانب كل رجل عظيم امراه حضرت خديجه سلام الله عليها. قاده امه محمد بمالها بعطائها بثقافتها بعلمها كانت بجانب حضره رسول الله صلى الله عليه واله وهذه حضرت الزهراء سلام الله عليها القدوه الثانيه التي تخرجت من البيت المحمدي الخليجي تقف بجانب والدها ثم لتكون ام ابيها وتقف بجانب زوجها لتدافع عن الولايه وما خرجت الزهراء خلف علي الا لاجل الولايه ولم تخرج لاجل ان علي هو الزوج. من كان لا يوجد كفء لفاطمه الا علي لكن الولايه كانت اعلى مرتبه لان تخرج الزهراء من بيتها وتتكلم بالحق وما تكلمت به في الخطبه الفدكيه او في خطبتها الفلكيه كانت تؤكد على العبوديه المطلقه لله تعالى تؤكد على النبوه المطلقه لمحمد صلى الله عليه واله وتؤكد على الولايه لزوجها حضرت امير المؤمنين ثم من بعده لاولادها حتى القائم من ال محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. ايتها السيدات ايها الساده المراه اليوم غير ما كانت عليه بالامس شاركت في الكثير من المحافل الدوليه والعالميه وقد اصبحت تؤثر بالاخرين لا تتاثر بهم لا سيما المراه المسلمه لذلك تعتبر الشريك الاساس في عجله هذه الحياه من اجل التقريب الايصال والاتصال والانفتاح اربع نقاط اساسيه تتمحور بشخصيه المراه الاعلاميه. واتبعتها ايضا النقطه النقطه المهمه بموضوع الاعلام فترى ان المراه المسلمه اصبحت اليوم تنتج اعلاما واعيا حبه ان نلتفت لهذه النقطه المراه الان ايتها السيدات والساده اصبحت تنتج اعلاما واعيا سواء كان في الاعلام المسموع الاعلام المقروء او حتى على جداريات. الموجود على الجداريات الموجوده في الشوارع فهذه هؤلاء هن بنات فاطمه وخديجه وزينب اللواتي يسطرون اسمى معاني الصفات الاخلاقيه بانسانيته يكن حيث يجب ان يكون موجودا النقطه الثانيه مشاركه المراه في الفعاليات الاجتماعيه والسياسيه اتاح الاسلام مما لا شك فيه. ومما لا ريب فيه ان الاسلام قد اتاح للمراه مجالات واسعه لممارسه حقها في المشاركه بفعاليات في العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي نذكر منها على سبيل المثال الامور الاتيه بشكل سريع اختصارا للوقت. اولا العمل الرسالي والتبليغ وقد انطلقت المراه من ايتين في القران الكريم الاولى في سوره الاحزاب المباركه الايه 39 والايه الثانيه 104 من سوره ال عمران المباركه وفي هذا الخصوص لم تالوا جهدا المراه المسلمه الرساله الاعلاميه. ان تتمثل وتكون قدوتها صورة النور وتتمثل بان تكون قدوتها حضره الزهراء سلام الله عليها وزينب المبلغة الرسالية الاولى ننتبه هنا استخدمت الاعلام والمنبر الاعلامي وسيله لها السيده زينب سلام الله عليها لم تكن الاعلاميه الاولى كما يروج البعض ليختصر دور السيده زينب ايها الاحبه السيده زينب كانت القائده والرائده لتوضيح الشبهات التي حلت بالاسلام المحمدي القران. معالم كثيره هيهات من الذله ان الداعيه ابن الدعي وكذلك حين صعدت المنبر فاصبح منبرا بصعود حضرت زينب وحضرت الامام زين العابدين عليه السلام. يشهد التاريخ الاسلامي منذ صدور الدعوه الاسلاميه على العديد من الكفاءات النسائيه في العمل الجهادي دورها الفعال في الجهاد ومسانده المجاهدين وابرز هذه المعالم تتضح لنا في كربلاء دور العقيده زينب دور ام وهب تلك السيده الشهيده الاولى من النساء تتضح كل هذه المعالم الاعلاميه ويتضح اكثر دور المراه في الاعلام الرسالي من خلال نساء كربلاء وبكل اسف نحن لا نسلط الاضواء على النماذج النسائيه. التي كانت في كربلاء الان هو قصور منا او تقصير لست ادري لكننا ان شاء الله انا ادعو السيدات وادعو القيمين على هذه اللقاءات وهذا المنبر ام نسلط الاضواء اكثر على السيدات في الاعلام السيدات في كربلاء والسيدات في عهد حضرت السيده خديجه وحضرت السيده الزهراء عليها السلام. ايها الاحباء ان الامام الخامنئي قد تكلم بكثير من الكلمات حول المراه ودور المراه حيث يقول ان دور النساء في الثوره كان دورا اساسيا وخلال الحرب كان دورهن مصيريا وسيكون دورهن في المستقبل ايضا مصيريا ان شاء الله كذلك نحن في لبنان. مقاومتنا تاسست على يد الامام السيد موسى الصدر فكانت السيدات العاملات من عماتي وجدات وخالاتي وسيدات جبل عامل حنا اللواتي يتصدون للعدو الاسرائيلي منذ الثمانينات وكنا هن في الميدان تشهد كوريا الجنوب وابرزها مدينه معركه الجنوبيه التي حر. او حررت على ايدي النساء حيث قمنا سيدات جبل عامل خصوصا تلك تلك المدينه المقاومه العامليه بتسخين الزيت وغلي الزيت ورميه على العدو الاسرائيلي مما ادى الى ان يكون الشباب المقاومين على الجبهات والسيدات في الميدان ايضا ليست ادواره ادوار لوجستيه بل على العكس كنا يحملن السلاح وكنا يتصدون للكثير من الامور وانا تربيت في بيت المقاوم كنت منذ نعومه اظفاري الكتاب ولعبه. في بيتنا وكنت اشارك مع امي خصوصا مع السيده والدتي بان نملا مخازن الاسلحه مخازن السلاح للشباب بالذخيره كنت كنا اذا ماما تريد ان تعاقبنا تقول لن نشارك اليوم في العمل المقاوم في العمل المقاوم يعني تنظيف السلاح مثلا او وضع الذخائر في هذه الامشاط التي سيجهز لها ابي للمقاومين الذين يتصدون للعدو الاسرائيلي في الضاحيه الجنوبيه في بيروت وفي الجنوب. النقطه الاخيره ايها الاحباء العمل البلدي والعمل الاجتماعي والتربوي المراه الان في بلدي لبنان ليست فقط في الاعلام وليست فقط في السياسه انما نحن بدانا في العمل البلدي واصبحنا. من الفاعل الرائدات في العمل البلدي وتجربتي بالعمل البلدي سواء بالاتحاديه اتحاد بلديات الجنوب او بمجلس بلديه في عروس الشهاده كفر ملكي كنا فاعلات اكثر فاكثر ننفذ وصيه الزهراء عليها السلام كما ارادت حضره الزهراء ان نكون الرساليات المبلغات عن ديننا نخدم مجتمعنا لانه العمل البلدي ليس بروتوكول وليس وظيفه بل هو خدمه الناس ونؤكد على ما جاء بوصيه الامام السيد موسى الصدر ان نخدم الناس هو شرف لنا ورقي لنا امام. ووصيه السيد عباس الموسوي من الطليعه المجاهدين الذين كان يحب الناس ويخدم الناس لاجل ذلك بكى على السيد حسن نصر الله الصغير قبل الكبير والعاجز قبل الصحيح وكلنا كنا نقول فداء وكرمه لعينيك يا سماحه السيد اخيرا سيداتي الكريمات اخواني الاعزاء ما نريده من المراه سؤال يطرح ما نريده من المراه ان تكون اكثر وعيا. استيعابا لكل ما يدور في الحياه وان تعطي لكيان انتبهي ايتها السيده الاعلاميه التبرج عبر الكاميرا لن يفيدك بشيء. اصعدي عبر الكاميرا بكامل حجابك بكامل لباسك لانك بهويتك الاسلاميه ترفضين الظلم وتقومين الظلم وتكونين في المكان الذي يجب ان تكوني به الكاميرا جميله ولكن فيها هوى النفس ابتعدي عن هوى النفس انت جميله بما تقدمي وكم من يعني عندنا في المعهد الاعلام ومع طلاب في الجامعه عندنا بنات رائعات وجميلات حتى عند الاخوان عند الشباب ولكن مع الاسف حين يقف عبر الكاميرا الكاميرا الكاميرا لا تاخذهم. والمضمون لا يفيدهم المضمون هو فقط الذي يفيد ان كان هاتفا ان كان ان كان من الله والى الله في الختام الحياه هي مشاركه بين الرجل والمراه بين بين فئات كل المجتمع وتصحيح للمسارات الماضيه والحاضره والاتيه لنكون كما ارادنا الله تبارك وتعالى ونكون بمدرسه حضره فاطمه وحضرت زينب وحضرت خديجه حيث يجب ان نكون سنكون باذن الله.

واختمت کلامها وقالت: ارجو لهذا اللقاء ان يكون فاعلا وفعالا ومتفاعلا بسيدات راقيه يعرفن ان الاعلام ليس برستيج ان الاعلام ليس هويه او وظيفه لم اجد وظيفه استخدم جمالي لكي احصل على وظيفه الاعلام يا ايتها السيدات وايها الساده رساله تبليغه تنبئنا بحاضرنا تخطط لمستقبلنا. وتعرفنا على ماضينا لانه من لا ماضي له وتاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل له وحيث يجب ان نكون سنكون دمتم موفقين بطاعه الله والتقوى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على امل ان نلقاكم بخير وعافية.