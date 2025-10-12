مسؤول في «حماس» يؤكد: الحركة لن تسلّم سلاحها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد مسؤول في حركة «حماس»، أنّ مطلب نزع سلاح المقاومة، والذي جاء في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة «خارج النقاش».

وشدد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على أن «موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد»، وفقا ما أفاد به وكالة «فرانس برس».

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن قضية تسليم «حماس» لأسلحتها سيتم تناولها في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام.

وقّعت حركة «حماس»، والاحتلال الإسرائيلي، اتفاقاً يمهّد لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، في مفاوضات غير مباشرة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ويتضمن الاتفاق الذي وُقّع بعد محادثات غير مباشرة في مصر بوساطة مصرية ــ قطرية ــ أميركية، وقفاً نهائياً لإطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، مقابل أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وتنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من القطاع، ونزع سلاح «حماس»، علماً أن الحركة نفت أن تكون قد وافقت على تسليم سلاحها.