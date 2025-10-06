«رسالات»: لا نسعى إلى استفزاز أحد... ونشاطنا مستمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعلنت الجمعية اللبنانية للفنون «رسالات» أنّها لا تسعى إلى استفزاز أو تحدّي أحد في أيّ نشاط أو مشروع، وقالت: «لسنا من أخذ نشاط الروشة إلى منحى سياسي»، مؤكدة أنّ نشاطها مستمر و«نحن بصدد الإعلان عن عدد من الفعاليات المهمة بأسرع وقتٍ ممكن».

وأضافت خلال فعالية تضامنية معها أقيمت في قاعتها بالغبيري: «سنتابع الموضوع القانوني حتى النهاية، ونعول على حرص الوزارة المختصة على حماية حق التعبير وخاصة وزارة الثقافة».

وأكدت أنّ «كل ما يحدث لا يزيدنا إلا إصراراً وسعياً فمن يحمل قضية مقدسة كالتي نحمل لا يتعب».

ويسود الترقب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا والتي يتضمّن جدول أعمالها ثلاثة بنود حسّاسة، هي تقرير الجيش بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى إضاءة ملف صخرة الروشة، وطلب حلّ جمعية «رسالات».

وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد قد دعا أمس الحكومة إلى سحب البند المتعلق بترخيص جمعية «رسالات»، معتبراً أنّه «بند غير أخلاقي».