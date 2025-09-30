إصدار العدد 121 من مجلة حيدرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العدد 121 من مجلّة "حيدرة" الشهريّة.

وتتولّى إعداد وإصدار المجلّة شعبةُ الطفولة والناشئة التابعة للقسم.

وتحرص مجلّة "حيدرة"، التي تصدر بشكلٍ دوريّ، على رفد الناشئة بمضامين معرفية وتربوية مستوحاة من تعاليم الإسلام وثقافة أهل البيت(عليهم السلام).

وتأتي المجلّة ضمن رؤيةٍ شاملة تسعى إلى بناء جيلٍ مثقّفٍ وواعٍٍ، وملتزمٍ بقيمه الدينية والوطنية.

للاطّلاع على العدد: اضغط هنا.

https://alkafeel.net/publications/pdf/64c9e9395b.pdf

