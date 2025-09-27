لاريجاني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بعد ظهر اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وأجرى مشاورات معه، مواصلاً بذلك مشاوراته الدبلوماسية في بيروت.

وكان لاريجاني قد التقى سابقاً رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري،، ووصف اللقاء بأنه بناء.

ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بيروت صباح اليوم للمشاركة في مراسم ذكرى شهداء المقاومة لاسيما الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين اللبناني.

........

انتهى/ 278