لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم بالسيد أرمين غريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني، وتحدث معه.

وفي هذا اللقاء، أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن ارتياح الجمهورية الإسلامية لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية مع أرمينيا، وأكد على الشراكة مع الجارة الشمالية في استكمال مشروع ممر الشمال - الجنوب وربط الخليج الفارسي بالبحر الأسود.

وأعرب علي لاريجاني عن دعم إيران لحوار السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وناقش رؤية إيران للسلام والاستقرار في المنطقة، قائلاً: لطالما دعمت إيران استقلال دول المنطقة وقوتها من أجل الحفاظ على أمنها.

ووصف السيد غريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في أرمينيا، العلاقات بين البلدين بأنها غير مسبوقة خلال هذا اللقاء، وصرح بأن هدفه من هذه الزيارة هو توسيع نطاق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، مضيفا: أرمينيا مستعدة لتوقيع وثيقة شاملة حول العلاقات الاستراتيجية مع إيران في المستقبل القريب.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في أرمينيا على المبادئ الخمسة للسيادة الوطنية، واحترام وحدة الأراضي، وممارسة الولاية القضائية الوطنية، وحرمة الحدود، ومبدأ المعاملة بالمثل، وأعلن أن يريفان مستعدة لتقديم الضمانات اللازمة للجمهورية الإسلامية لضمان عدم المساس بالعلاقات الإيرانية الأرمينية، وأن البلاد تعارض التغيرات الجيوسياسية في المنطقة بطبيعتها.

وأوضح السيد غريغوريان في هذا اللقاء أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام تضمنت بوضوح قضية احتكار أرمينيا للقضايا الأمنية والعسكرية والجمركية.

