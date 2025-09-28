النائب فضل الله: الدولة لا تدار بالانفعالات الشخصية ‏والتصادم مع الشعب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد النائب حسن فضل الله أن هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة، لافتاً إلى أن المقاومة تريد من الدولة اللبنانية أن تتحمل المسؤولية الكاملة لوقف الاعتداءات وفرض الانسحاب ‏الإسرائيلي

وقال فضل الله أثناء مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء بلدة عيترون ‏الجنوبية، إن «هيبة الدولة تسقط أمام الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وهيبة ‏الدولة يُحافظ عليها عندما يُمنع العدو من قتل الأطفال والنساء والرجال في لبنان، وعندما تتمكن الدولة من تحرير ‏أرضها»، مشيراً إلى أن هيبة الدولة لا تُنتقص «عندما يُعبّر الناس عن مشاعرهم وأحاسيسهم بطريقة راقية وحضارية».‏

ورأى فضل الله أن «المطلوب من المسؤولين في مواقعهم الرسمية التحلي بالوعي والحكمة والفهم ‏للدستور وللقوانين وللتوازنات الداخلية، ولأحاسيس ومشاعر الناس، لأن الدولة لا تدار بالانفعالات الشخصية ‏والتصادم مع الشعب».

وتابع «نحن حريصون على الاستقرار ‏والسلم الأهلي والعيش الواحد، ولكن هناك من يصرّ على زج البلد في مشكلات يومية من خلال ممارسة التحريض ‏والتضليل واستفزاز الناس واستثارة المشاعر»، مضيفاً «مع ذلك أظهر شعبنا أعلى درجات الوعي وفي الوقت نفسه الحضور ‏الفعّال في الساحة، وعندما تحتاج المقاومة إلى الحضور الشعبي فإن الناس يملأون الساحات».‏

وأشار فضل الله إلى «أننا وبعد وقف إطلاق النار، ونتيجة للظروف التي نشأت وللتطورات التي حصلت في ‏محيطنا، قبلنا بما وافقت عليه الحكومة لجهة الالتزام بوقف إطلاق النار على قاعدة وقف الاعتداءات والانسحاب، ‏وقبلنا بأن تكون الحكومة اللبنانية هي السلطة المعنية وهي المرجعية الرسمية التي تعمل على إلزام من رعى الاتفاق ‏بتطبيقه، ولكن العدو أخلّ به ولم يلتزم وقام بما قام به، ويستمر في احتلاله واعتداءاته»

وقال «يسأل فيه كثيرون من أهلنا ‏اليوم، إلى متى سنستمر في هذه الوضعية؟ وما هو موقف حزب الله ودور المقاومة؟ وعلى أي دولة وأي حكومة ‏نعتمد؟»، وأجاب «‏في هذه المرحلة بالتحديد نريد أن نتحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة لوقف الاعتداءات وفرض الانسحاب ‏الإسرائيلي، فهناك مجموعة ظروف تحيط بنا، والوقائع والمعطيات تدفعنا الآن إلى أن نعمل من خلال الدولة وعبرها، ‏وأن نحثها على القيام بواجباتها تجاه شعبها... من دون أن يعني ذلك أننا نتخلى عن واجباتنا ومسؤولياتنا، هذه المرحلة تقتضي منا هذه السياسة».



في سياق متصل، وفي ما يتعلق بملفّ إعادة الإعمار، أكد فضل الله «أننا نعمل ونسعى ونطالب ونبذل كل جهد ممكن من أجل أن ‏تتحمّل الحكومة المسؤولية استجابةً لبيانها الوزاري، خصوصاً في ملف البيوت المهدمة»، مضيفاً «أما فيما يتعلق بواجباتنا ومسؤولياتنا، خصوصاً في المرحلة الأولى ‏التي بدأناها في الإيواء والترميم، فنحن عند عهودنا والتزاماتنا وفاءً لدماء شهدائنا»