الشيخ تعيم قاسم يستقبل لاريجاني: مستعدون للتعاون مع الذين يقفون بوجه الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، استعداد الحزب للتعاون مع الذين يقفون بوجه الاحتلال، مقدماً في الوقت نفسه شكره لإيران لما قدمته للبنان والمقاومة.

واستقبل قاسم، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‏لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله.

وخلال اللقاء، أكد لاريجاني ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته «بناءً على توجيهات الإمام القائد علي الخامنئي»، مشدداً على أن «إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته».

من جهته، شكر قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية «قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته».

وأكد للوفد أن «لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏الإسرائيلية، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال»، معتبراً أن «من يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي».

وأضاف قاسم «حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء»، مشيراً إلى أن «نحن نؤمن أن لهذا الجبروت ‏العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته».