لاريجاني يصل إلى السعودية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر إلى الرياض، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع السعودي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق وبإطار زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران في أبريل 2025.

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من علي باقري كني، معاون الشؤون الدولية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد علي بك، مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج الفارسي.

وتتضمن أجندة الزيارة لقاء مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية (بمن فيهم وزير الدفاع) والتشاور بشأن "توسيع التعاون الاقتصادي".

وتُعد الرياض ثالث محطة في جولة لاريجاني من المشاورات الدولية؛ إذ كان قد زار بغداد وبيروت في شهر أغسطس.

