بدء المراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بيروت بأناشيد المقاومة + فيديو

27 سبتمبر 2025 - 16:47
رمز الخبر: 1732048
ويرافق الوفد حجة الإسلام والمسلمين القمي، نائب رئيس المجلس للشؤون الدولية، وآية الله محسن الأراكي، عضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ومجموعة من المسؤولين الإيرانيين.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يستعد مقر إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بيروت لإقامة المراسم، مع أداء أناشيد ملحمية وبث كلمات قادة المقاومة العظام.

دخل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والوفد الإيراني المراسم.

تحدث لاريجاني مع والد الشهيد نصر الله خلال لقاء قصير.

