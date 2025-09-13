آية الله الأعرافي: العدوان الصهيوني على قطر تحذير للدول الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في خطبتي صلاة الجمعة التي أُقيمت في مصلى القدس اليوم الجمعة 21 شهريور 1404 (12 سبتمبر 2025 م) الموافق 19 ربيع الأول 1447 هـ، تناول سماحة آية الله عليرضا الأعرافي إمام جمعة قم ومدير الحوزات العلمية، أبرز القضايا السياسية والثقافية والتربوية على الصعيدين الإيراني والدولي.

دروس التاريخ في نهج البلاغة

وبمناسبة أسبوع الوحدة، استذكر آية الله الأعرافي الذكرى الـ1500 لميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، موضحًا خصائص المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية من وجهة نظر أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في كتاب "نهج البلاغة". وأكد أن النبي (صلى الله عليه وآله) أيقظ المجتمع الغارق في سبات الضلالة الجاهلية وحوّله إلى حضارة رائدة، واصفًا هذا التحول العظيم بـ "معجزة القرآن والإسلام"، داعيًا الأمة الإسلامية إلى العودة إلى قيم النبي ونهجه، خاصة في مواجهة ما وصفه بـ "الجاهلية الحديثة".

مثلث التعليم النوراني

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وصف آية الله الأعرافى التعليم العام (التربية والتعليم) والجامعات والحوزات العلمية بأنها "أضلاع مثلث نوراني"، مشدداً على أنّ سعادة المجتمع رهينة بنموها وحيويتها. وحدد خمسة محاور للتربية الشاملة يجب على وزارة التربية والتعليم تطبيقها: التكوين العلمي، والأخلاقي، والمهاري، والاجتماعي، والسياسي-الحضاري.

إنذار للحكومات الإسلامية

وانتقل سماحته إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، ووصف هذا العمل بأنه دليل واضح على "حقيقة الكيان الصهيوني". وأكّد "أنّ هذا الهجوم، استمرارًا لأحداث السنتين الماضيتين، يكشف أكثر من أي وقت مضى الحقيقة الخبيثة للغرب وحليفه الصهيوني".

وحذّر إمام جمعة قم الحكومات الإسلامية بأنّ "عدم الوقوف بوجه هذا العدوان ونزع سلاح المقاومة سيجعلهم ضحايا أيضاً، فالعدو لا يميز بيننا ويريد منا الاستسلام أو الذل أو الدمار".

توصيات كبرى للحكومة

ومع تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إيران، دعا سماحته إلى اتباع منهج "ثوري وجهادي" لمعالجة مشاكل المياه والكهرباء والغاز. كما أوصى بتطوير البنى التحتية المحلية للاتصالات، والاهتمام الخاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الدفاع النشط والدفاع السلبي. وأكّد على ضرورة "الجهاد المضاعف" لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة الذي يضغط على الطبقات الوسطى والضعيفة.

المفاوضات النووية

وفي سياق السياسة الخارجية، تناول ملف المفاوضات النووية، ووصف الطرف المقابل بأنه "ناكث للعهود وظالم"، مؤكّدًا "أنّ الشعب الإيراني ذو حضارة عريقة وهو أهل للحوار، لكن تجربة المفاوضات أثبتت أن الأجانب لا يلتزمون بتعهداتهم"، مبيّناً "أنّنا نتحمل الصعاب لكننا لن نرضى بالذل أبدًا".

الفن المقدس

وبمناسبتي اليوم الوطني للسينما (21 شهريور، 12 سبتمبر) ويوم الشعر والأدب الفارسيين (27 شهريور، 18 سبتمبر)، وصف إمام جمعة قم الفن بأنه وسيلة هامة لبناء الإنسان، وشدّد على أنّ ذلك يصبح مقدسًا إذا سار في طريق الأهداف المقدسة. وطلب من الفنانين خلق فن مجتمعي يتوافق مع الضوابط الشرعية.

الوقف

وخصّص جزءاً من خطبته للحديث عن أسبوع الوقف (16 إلى 22 ربيع الأول) هـ، والذي يوافق في هذا العام 18 إلى 24 شهريور 1404 هـ ش، و9 إلى 15 سبتمبر 2025 م، مؤكداً أنه أمر اقتصادي وثقافي واجتماعي حيوي يجب إحياؤه وتطويره، مع ضرورة التعاون والتفاعل القوي بين الأجهزة الحكومية والجمهور في هذا المجال.

الحجاب والقضايا الثقافية

وأكد سماحته أهمية مسألة الحجاب والقضايا الثقافية، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب. وأشار إلى أنّ أيّ خطأ في هذا المجال قد يحدث آثاراً خطيرة، مطالباً المؤسسات المعنية ببذل جهود مضاعفة للحفاظ على القيم الشرعية.

...........

انتهى/ 278