  1. الرئيسية
  2. خدمة الأخبار
  3. أخبار المجمع العالمي لأهل‌البيت(ع)

ولايتي: على العالم أن يكف عن الصمت تجاه عدوان الصهاينة

12 سبتمبر 2025 - 12:33
رمز الخبر: 1726147
ولايتي: على العالم أن يكف عن الصمت تجاه عدوان الصهاينة

ادان عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) العدوان الصهيوني على ألاراضي القطرية قائلا : "على العالم أن يكف عن الصمت تجاه عدوان الصهاينة لأنهم لا يعرفون حدودًا للجريمة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في تغريدة حول هجوم الكيان الصهيوني على أراضي قطر : "لقد أصبح انتهاك القانون الدولي والتعدي على حرمة الدول نهجًا معتادًا للصهاينة، وعلى العالم أن يكف عن هذا الصمت".

وشدد قائلاً: "مرة أخرى، رأى الجميع أن الكيان الصهيوني الوحشي لا يعرف حدودًا للجريمة. هجوم على أراضي قطر والإخوة الفلسطينيين الحاضرين في الاجتماع، أمر مرفوض".
.........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha