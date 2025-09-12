ولايتي: على العالم أن يكف عن الصمت تجاه عدوان الصهاينة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في تغريدة حول هجوم الكيان الصهيوني على أراضي قطر : "لقد أصبح انتهاك القانون الدولي والتعدي على حرمة الدول نهجًا معتادًا للصهاينة، وعلى العالم أن يكف عن هذا الصمت".

وشدد قائلاً: "مرة أخرى، رأى الجميع أن الكيان الصهيوني الوحشي لا يعرف حدودًا للجريمة. هجوم على أراضي قطر والإخوة الفلسطينيين الحاضرين في الاجتماع، أمر مرفوض".

.........

انتهى/ 278