خطيب جمعة طهران: الكيان الصهيوني سيهاجم مصر والأردن والبحرين والسعودية اذا اكتسبت القوة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال خطيب جمعة طهران آية الله السيد احمد خاتمي في خطة الصلاة : "بصفتي إمام جمعة طهران أقول، وعلى حكومات مصر والأردن والبحرين والسعودية أن تسمع: إذا اكتسب الكيان الصهيوني القوة، سيهاجمكم أيضًا. شعاره (نتنياهو) هو إسرائيل الكبرى، أي من النيل إلى الفرات، وهو يريد الاستيلاء على أجزاء من مصر والأردن".

وتحدث خطيب جمعة طهران عن الهجوم الصهيوني الأخير على قطر ومقر حماس قائلاً: "ان طبيعة هذا الكيان الصهيوني هي سفك الدماء، وقد ولد قبل 80 عامًا بسفك الدماء". واضاف: لا تشككوا أن لأمريكا يدًا في هذه الجريمة بالتأكيد، فالمجال الجوي لقءر مغطى بقاعدة العديد الأمريكية أساسًا، فكيف يمكن ألا يعلموا؟ بعضهم قال أيضًا أنه كان ضروريًا أن يقوم الكيان الصهيوني بهذا العمل، وترامب قال إنه حزين ليس لأنها ضربت قطر، بل لأنها فشلت وقادة حماس نجوا".

وأضاف خاتمي: "أبدى الجميع رد فعل على هذا العدوان الصهيوني، وبعض الدول التي كانت تسابق لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني أدانت هذه الجريمة؛ بصفتي إمام جمعة طهران أقول، وعلى حكومات مصر والأردن والبحرين والسعودية أن تسمع: إذا اكتسب هذا المجرم الوحشي القوة، سيهاجمكم أيضًا. شعاره (نتنياهو) هو إسرائيل الكبرى، أي من النيل إلى الفرات، وهو يريد الاستيلاء على أجزاء من مصر والأردن".

وأوضح: "طريقة مواجهة الكيان الصهيوني ليست بالتوسل إلى الأمم المتحدة والالتجاء إلى المؤسسات الدولية؛ إنها يهاجم أمام أعين العالم، وطريقه هو سحق الكيان الصهيوني، ويجب أن يركزوا كل القوى ويحطموا الكيانالصهيوني. فقد قال الإمام علي (ع) في نهج البلاغة: "ردوا الحجر من حيث اتى" فمنذ اليوم الأول، قال مصلحو العالم الإسلامي أن هذا الورم السرطاني يجب أن يزول، وقال الإمام الخميني (ره) أن هذا النظام يجب أن يمحى من مسرح الوجود، وأقل عمل هو أن تقطع الدول الإسلامية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان السفاك".

كما قال إمام جمعة طهران المؤقت: "قافلة الصمود تستحق التقدير، ولديها أكثر من 70 سفينة من 44 دولة في العالم ومشاركة المئات من النشطاء العالميين، وهي وحدة تتخطى الحدود ويجب تقديرها".

وفيما يخص مزاعم البيان الوزاري لجامعة الدول العربية حول الجزر الايرانية الثلاث أشار آية الله خاتمي: "وزراء خارجية جامعة الدول العربية كرروا كلامهم القديم؛ أقول لهم: الجزر الثلاث ملك لإيران وكانت وستبقى؛ هذه المزاعم هي لعبة الكيان الصهيوني وأميركية. الكيان الصهيوني يقول إسرائيل الكبرى ويريد الاستيلاء على دول هؤلاء. ليعلم الجميع أن إيران ليست عدوًا لأي من الجيران ولكننا لن نتخلى عن أرضنا".

وفي الموضوع اللبناني قال آية الله خاتمي ان: "نزع سلاح حزب الله خطير للغاية؛ ليس للبنان فحسب بل للعالم الإسلامي. حزب الله لبنان سيكسر أنياب هذا المجنون الصهيوني الذي كشر عن انيابه. وأقول لحكومة لبنان: إنهم مخطئون بشدة، وحزب الله هو الذراع القوي للبنان، وعليهم استخدام هذا الذراع".

كما تحدث آية الله خاتمي خلال خطبته حول توصية قائد الثورة الأخيرة برواية مقومات قوة البلاد، قائلاً: "بلادنا لديها العديد من المقومات في مجال القوة؛ ومنها 'الدين' الذي نرى مظاهره بوضوح؛ و'الاتحاد والتماسك' وهو واضح كالشمس، لقد هاجمتنا أمريكا والكيان الصهيوني لينزل الناس إلى الشوارع ولكنهم لم يحصلوا على نتيجة، وانني أوصي الجميع بالحفاظ على هذه الوحدة.

واضاف :كما من مؤلفات قوتنا هو 'وجود قيادة مؤمنة وشجاعة' حيث رأى العالم في هذه الحرب ما قام به من إجراءات، وفي النهاية رفع ترامب يده مستسلمًا وطلب وقف إطلاق النار بتوسل؛ ومن مكامن قوتنا ايضا 'اتصال الشعب بالنظام الإسلامي' وهو ما يغضب العدو ولا يستطيعون فصل الشعب عن النظام؛ ومن مقومات قوتنا ايضا 'القوة العسكرية' وقدرتنا الصاروخية والطائرات المسيرة والدفاعية التي رأينا جانبًا منها في عمليات 'الوعد الصادق'، وبعد الحرب العالمية الثانية كانت إيران هي القوة الوحيدة التي ردت على أمريكا وكسرت شوكتها، ولقد قال سماحة قائد الثور بأننا لن نسمح لأحد بالتفاوض في هذا المجال؛ فان 'التقدم العلمي' في المجالات المختلفة ومنها النانو والفضاء وغيرها والتي تتقدم باستمرار".

