مكتب السيد السيستاني ينفي صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات بالعراق

19 سبتمبر 2025 - 15:13
مكتب السيد السيستاني ينفي صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات بالعراق

نفى مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني صحة بيان نسب إليه بشأن المشاركة في الانتخابات بالعراق.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكر مكتب السيد السيستاني، في بيان، أن الاستفتاء المرفق أدناه "مزور"، مؤكدا أنه "لم يصدر من المكتب".

أدناه نص البيان المزور:

مكتب آية الله العظمى السيستاني يكذّب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات

