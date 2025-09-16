آية الله النجفي: ضرورة محاسبة النفس ومراقبة ‏الجوارح في القول والعمل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار وفدُ هيئة "عبد الله الرضيع" من محافظة البصرة سماحة المرجع النجفي في مكتبه المركزي بمدينة النجف الأشرف، حيث استعرض الوفد أبرز الخدمات التي قدّمها، وفي مقدمتها خدمة زوّار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إلى جانب جملة من المبادرات والأنشطة الأخرى.
وخلال اللقاء، قدّم سماحته توجيهاته الأبوية للوفد، مؤكداً أهمية محاسبة النفس يومياً، ومراقبة الجوارح في القول والعمل، لما لذلك من أثر بالغ في تهذيب الفرد والمجتمع، والارتقاء بهما نحو القيم التي دعا إليها أهل البيت (عليهم السلام).
وثمّن الوفد ما أفاض به سماحة المرجع من توجيهات ونصائح قيّمة، معبّرين عن امتنانهم لتخصيصه وقتاً مباركاً للاستماع إليهم وإرشادهم، سائلين الله تعالى أن يمدّ في عمره الشريف، ويجعله ذخراً للأمة.
