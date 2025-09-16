آية الله النجفي: ضرورة محاسبة النفس ومراقبة ‏الجوارح في القول والعمل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار وفدُ هيئة "عبد الله الرضيع" من محافظة البصرة سماحة المرجع النجفي في مكتبه ‏المركزي بمدينة النجف الأشرف، حيث استعرض الوفد أبرز الخدمات التي قدّمها، وفي مقدمتها ‏خدمة زوّار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إلى جانب جملة من المبادرات والأنشطة ‏الأخرى.

وخلال اللقاء، قدّم سماحته توجيهاته الأبوية للوفد، مؤكداً أهمية محاسبة النفس يومياً، ومراقبة ‏الجوارح في القول والعمل، لما لذلك من أثر بالغ في تهذيب الفرد والمجتمع، والارتقاء بهما نحو القيم ‏التي دعا إليها أهل البيت (عليهم السلام).‏

وثمّن الوفد ما أفاض به سماحة المرجع من توجيهات ونصائح قيّمة، معبّرين عن امتنانهم ‏لتخصيصه وقتاً مباركاً للاستماع إليهم وإرشادهم، سائلين الله تعالى أن يمدّ في عمره الشريف، ‏ويجعله ذخراً للأمة.‏

