خلال استقباله السفيرَ الباكستانيَّ في ‏العراق؛

آية الله النجفي: أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والقانونية للزائرينَ ‏الوافدينَ إلى العتبات المقدّسة

30 سبتمبر 2025 - 11:25
أشار آية الله النجفي  إلى التحدّياتِ التي تواجهُ الزائرينَ ‏الباكستانيّينَ الوافدينَ إلى العتباتِ المقدّسةِ،  مؤكِّداً ‏أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والملائمةِ والقانونية _فيما بين البلدين جمهورية العراق وجمهورية باكستان الإسلامية_ للزائرين الكرام.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبلَ سماحةُ المرجعِ الدينيِّ آيةَ اللهِ الشيخِ بشيرٍ حُسين النجفيُّ ، ‏سعادةَ السفيرِ الباكستانيِّ في العراق، السيّدَ محمدَ ذيشانَ أحمد‎.‎

وخلالَ اللقاءِ، تطرّقَ سماحةُ المرجعِ النجفيُّ  إلى التحدّياتِ التي تواجهُ الزائرينَ ‏الباكستانيّينَ الوافدينَ إلى العتباتِ المقدّسةِ، ولاسيّما في زيارةِ الإمامِ الحسينِ (عليهِ السلام)، مؤكِّداً ‏أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والملائمةِ والقانونية _فيما بين البلدين جمهورية العراق وجمهورية باكستان الإسلامية_ للزائرين الكرام.

من جانبه، عبّرَ السفيرُ الباكستانيُّ عن التزامِه ببذلِ الجهودِ واتّخاذِ الخطواتِ العمليّةِ لتأمينِ ‏المزيدِ من التسهيلاتِ لزائري العتباتِ المقدّسةِ من باكستان، مشيرًا إلى أنّ وجودَ سماحةِ المرجعِ ‏النجفيِّ (دامَ ظلُّه الوارف) يُعَدُّ نعمةً عظيمةً للأمّةِ الإسلاميّةِ جمعاء‎.‎

وفي ختامِ اللقاءِ، قدّمَ السفيرُ شكرَه وامتنانَه لسماحةِ المرجعِ على منحه هذا الوقتَ القيّمَ، وما ‏أبداه من توجيهاتٍ سديدة‎.
