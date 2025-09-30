آية الله النجفي: أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والقانونية للزائرينَ ‏الوافدينَ إلى العتبات المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبلَ سماحةُ المرجعِ الدينيِّ آيةَ اللهِ الشيخِ بشيرٍ حُسين النجفيُّ ، ‏سعادةَ السفيرِ الباكستانيِّ في العراق، السيّدَ محمدَ ذيشانَ أحمد‎.‎

وخلالَ اللقاءِ، تطرّقَ سماحةُ المرجعِ النجفيُّ إلى التحدّياتِ التي تواجهُ الزائرينَ ‏الباكستانيّينَ الوافدينَ إلى العتباتِ المقدّسةِ، ولاسيّما في زيارةِ الإمامِ الحسينِ (عليهِ السلام)، مؤكِّداً ‏أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والملائمةِ والقانونية _فيما بين البلدين جمهورية العراق وجمهورية باكستان الإسلامية_ للزائرين الكرام.

من جانبه، عبّرَ السفيرُ الباكستانيُّ عن التزامِه ببذلِ الجهودِ واتّخاذِ الخطواتِ العمليّةِ لتأمينِ ‏المزيدِ من التسهيلاتِ لزائري العتباتِ المقدّسةِ من باكستان، مشيرًا إلى أنّ وجودَ سماحةِ المرجعِ ‏النجفيِّ (دامَ ظلُّه الوارف) يُعَدُّ نعمةً عظيمةً للأمّةِ الإسلاميّةِ جمعاء‎.‎

وفي ختامِ اللقاءِ، قدّمَ السفيرُ شكرَه وامتنانَه لسماحةِ المرجعِ على منحه هذا الوقتَ القيّمَ، وما ‏أبداه من توجيهاتٍ سديدة‎.

