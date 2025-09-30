آية الله النجفي: أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والقانونية للزائرينَ ‏الوافدينَ إلى العتبات المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبلَ سماحةُ المرجعِ الدينيِّ آيةَ اللهِ الشيخِ بشيرٍ حُسين النجفيُّ ، سعادةَ السفيرِ الباكستانيِّ في العراق، السيّدَ محمدَ ذيشانَ أحمد.
وخلالَ اللقاءِ، تطرّقَ سماحةُ المرجعِ النجفيُّ إلى التحدّياتِ التي تواجهُ الزائرينَ الباكستانيّينَ الوافدينَ إلى العتباتِ المقدّسةِ، ولاسيّما في زيارةِ الإمامِ الحسينِ (عليهِ السلام)، مؤكِّداً أهمية تهيئةِ الظروفِ الآمنة والملائمةِ والقانونية _فيما بين البلدين جمهورية العراق وجمهورية باكستان الإسلامية_ للزائرين الكرام.
من جانبه، عبّرَ السفيرُ الباكستانيُّ عن التزامِه ببذلِ الجهودِ واتّخاذِ الخطواتِ العمليّةِ لتأمينِ المزيدِ من التسهيلاتِ لزائري العتباتِ المقدّسةِ من باكستان، مشيرًا إلى أنّ وجودَ سماحةِ المرجعِ النجفيِّ (دامَ ظلُّه الوارف) يُعَدُّ نعمةً عظيمةً للأمّةِ الإسلاميّةِ جمعاء.
وفي ختامِ اللقاءِ، قدّمَ السفيرُ شكرَه وامتنانَه لسماحةِ المرجعِ على منحه هذا الوقتَ القيّمَ، وما أبداه من توجيهاتٍ سديدة.
