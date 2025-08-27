آية الله النجفي: هداية الإنسان خير من الدنيا وما فيها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله بشير النجفي ، في مكتبه المركزي بمدينة النجف الأشرف، وفدًا من ‏أساتذة جامعة مخزن العلوم الجعفرية.‏

وضمّ الوفد كلًّا من حجّة الإسلام الشيخ محمد كاظم رضا نقوي، وحجّة الإسلام الشيخ ‏حسنين رضا عسكري، وحجّة الإسلام الشيخ محمد عسكري مقدسي، وحجّة الإسلام الشيخ كاظم ‏علي حيدري (حفظهم الله جميعًا).‏

وخلال اللقاء، شدّد سماحته على جسامة مسؤولية العلماء في المجتمع، مؤكّدًا أنّ من أبرز ‏واجباتهم إرشاد الناس وهدايتهم إلى طريق الحق، مشيرًا إلى: "أن هداية إنسان واحد خير من الدنيا ‏وما فيها".‏

كما اطّلع أعضاء الوفد على صحة سماحة المرجع الأعلى ، مبتهلين إلى الله تعالى ‏أن يمنّ عليه بدوام التوفيق وطول العمر، ومعربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسماحته على ما ‏خصّهم به من وقت كريم وفرصة مباركة للّقاء.‏

