آية الله النجفي: هداية الإنسان خير من الدنيا وما فيها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله بشير النجفي ، في مكتبه المركزي بمدينة النجف الأشرف، وفدًا من أساتذة جامعة مخزن العلوم الجعفرية.
وضمّ الوفد كلًّا من حجّة الإسلام الشيخ محمد كاظم رضا نقوي، وحجّة الإسلام الشيخ حسنين رضا عسكري، وحجّة الإسلام الشيخ محمد عسكري مقدسي، وحجّة الإسلام الشيخ كاظم علي حيدري (حفظهم الله جميعًا).
وخلال اللقاء، شدّد سماحته على جسامة مسؤولية العلماء في المجتمع، مؤكّدًا أنّ من أبرز واجباتهم إرشاد الناس وهدايتهم إلى طريق الحق، مشيرًا إلى: "أن هداية إنسان واحد خير من الدنيا وما فيها".
كما اطّلع أعضاء الوفد على صحة سماحة المرجع الأعلى ، مبتهلين إلى الله تعالى أن يمنّ عليه بدوام التوفيق وطول العمر، ومعربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسماحته على ما خصّهم به من وقت كريم وفرصة مباركة للّقاء.
