العتبة الحسينية تنجز أعمال الإدامة والطلاء في جامع عمار بن ياسر التابع لقسم الشؤون الدينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن سعي العتبة الحسينية المقدسة للحفاظ على قدسية وجمالية الجوامع والحسينيات والمراكز الدينية، أنجزت الملاكات الفنية في قسم الصيانة سلسلة من أعمال الإدامة والتأهيل في جامع عمار بن ياسر التابع لقسم الشؤون الدينية.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسين محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "الملاكات الفنية في قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة سلسلة من أعمال الإدامة والتأهيل في جامع عمار بن ياسر التابع لقسم الشؤون الدينية".

وأوضح أن "هذه الأعمال جاءت بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، حيث شملت معالجة الجدران وصيانتها، وإعادة طلاء الواجهات الداخلية والخارجية باستخدام أحدث المواد، بما يضمن إظهار الجامع بمظهر حضاري يليق بمكانته الدينية".

وأضاف "كما تضمنت الأعمال إدامة المرافق الخدمية لضمان راحة المصلين ومرتادي الجامع، إضافة إلى تحسين بيئته الداخلية والخارجية بما يسهم في تعزيز أجواء السكينة والطمأنينة للزائرين".

وأكد أن "هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها العتبة الحسينية المقدسة للنهوض بالبنى التحتية للجوامع والحسينيات التابعة لها، وبجهود الكوادر الفنية المتخصصة التي تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات، وبما يواكب خطط التوسعة والتطوير المستمر”.

وبذلك تواصل العتبة الحسينية المقدسة عبر كوادرها الفنية المتخصصة رسالتها في صيانة بيوت الله والمحافظة على قدسيتها ورونقها المعماري، بما ينسجم مع مكانتها الروحية، ويؤمن للمصلين والمرتادين أجواء مريحة تعكس عظمة الرسالة التي يحملها الحرم الحسيني الشريف في خدمة الدين والإنسان.