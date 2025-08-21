حجم الخدمات والإنجازات للمخيم الحسيني المشرف للزائرين خلال الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم المخيم الحسيني المشرف التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن حجم الخدمات والإنجازات التي قدمها للزائرين خلال زيارة الأربعين، والتي شملت جهودا ميدانية وأمنية وخدمية وتنظيمية واسعة، نفذت بالتعاون مع مختلف أقسام العتبة والهيئات والمواكب الحسينية والمتطوعين.

وقال رئيس القسم الاستاذ فاضل ابو دكة إن "قسم المخيم الحسيني المشرف التابع للعتبة الحسينية المقدسة، قدم مجموعة من الخدمات المخلتفة خلال زيارة الاربعين، والتي شملت جهودا ميدانية وأمنية وخدمية وتنظيمية واسعة، نفذت بالتعاون مع مختلف أقسام العتبة والهيئات والمواكب الحسينية والمتطوعين".

وأوضح أن "القسم اعد أماكن مخصصة لمبيت الزائرات عبر نصب خيمة كبيرة بمساحة (20×25 م) جهزت بالمبردات وترامز الماء البارد وفرشت بالسجاد، إضافة إلى تأهيل وصيانة الصحيات المجاورة".

وتابع أن "القسم استعان بـ (600) متطوع ومتطوعة لدعم الجهود الخدمية والأمنية، كم استلم (9) مدارس من مديرية تربية كربلاء لإسكان الزائرين، حيث جرى تنظيفها وفرشها بالسجاد وتجهيزها بالمبردات وترامز الماء البارد، مع صيانة التأسيسات الكهربائية والمائية والصحيات وتزويدها بمولدات كهرباء، فضلا عن نصب خيام إضافية لاستيعاب أكبر عدد من الزائرين".

وبين أن "القسم اقام بالتعاون مع الهيئات والمواكب الحسينية مجالس العزاء داخل صحن المخيم، ومع دار القرآن الكريم اقام محفل قرآني، ومع شعبة التبليغ الديني النسوي اقام محطات لتعليم القراءة الصحيحة لسورتي الفاتحة والإخلاص، إضافة إلى التعاون مع قسم المشاريع الهندسية حيث تم صيانة المبردات، ومع شعبة كشف المتفجرات حيث تم فحص المواكب الحسينية المارة قرب الصحن".

وأضاف أن "موكب مضيف المخيم الحسيني، قدم آلاف الوجبات اليومية للزائرين، حيث تم تجهيز المضيف بـ (64) عجلا بوزن (500 كغم) لكل منها، يذبح منها (8) عجول يوميا، فضلا عن تجهيز (14) طنا من البطاطا، و (2) طن من البصل، ومئات كراتين البيض، إضافة إلى توفير الخبز من خلال مخابز أوتوماتيكية حديثة، بإشراف كادر متخصص من منتسبي القسم ومتطوعيه".

وزاد أن "شعبة التوجيه الديني نفذت في القسم برنامجا متكاملا شمل إقامة المجالس الحسينية والإجابة عن الأسئلة الشرعية عبر محطات رئيسية داخل صحن المخيم ومحطتين خارجيتين على طريقي (طويريج) والحسينية، إضافة إلى محطات نسوية خاصة في الجزء المخصص للنساء والتوسعة الجديدة للصحن".

ولفت إلى أن "على الصعيد الأمني، قامت شعبة حفظ النظام، بالتعاون مع المتطوعين، بتنظيم حركة دخول وخروج الزائرين عبر دوريات راجلة ونقاط ثابتة، مع استخدام أجهزة كشف المتفجرات بشكل مستمر، فضلا عن نصب منظومة مراقبة إلكترونية متطورة تعتمد تقنية التعرف على الوجوه وحساب أعداد الزائرين بدقة".

وأشار إلى أن "في الجانب الخدمي، فقد تولت شعبة الشؤون الخدمية إدارة الكشوانيات والأمانات وتنظيف الصحن داخليا وخارجيا، وتوزيع الماء البارد للزائرين، إلى جانب قيام وحدة الصيانة بتنفيذ أعمال استباقية شملت صيانة التأسيسات الكهربائية والمياه والسباكة وأعمال الحدادة والبناء وذلك قبيل استقبال الحشود المليونية".

وتأتي جهود قسم المخيم الحسيني المشرف تجسيدا لرسالة العتبة الحسينية المقدسة في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) وتهيئة أفضل الظروف لتأدية شعائرهم بأفضل خدمة.

