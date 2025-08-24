توافد (1800) موكب في ذكرى شهادة الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) إلى العتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبلت العتبة العلويّة المقدّسة ، متمثّلةً بقسم شؤون حفظ النظام/ هيئة المواكب الحسينية والاجتماعية، (1800) موكب عزاء من داخل العراق وخارجه في رحاب مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) لإحياء ذكرى شهادة سيد الكائنات النبي محمد (صلّى الله عليه وآله).

وقال مسؤول شعبة المواكب الحسينية والاجتماعية، الخادم حسن زكي، في تصريح له: "بتوجيه من الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة، وبإشراف رئاسة القسم، تمَّ استقبال المواكب بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة، وتهيئة المستلزمات اللازمة لإحياء الشعائر، مع تنظيم حركة الدخول والخروج بانسيابية عالية رغم التوافد المليوني للزائرين".

وأشار زكي إلى تخصيص برنامج خاص لمواكب العزاء التابعة للعتبات المقدّسة ، مؤكدًا أنَّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة وفّرت جميع التسهيلات لتمكينها من أداء مراسمها في أجواء روحانية مهيبة.

وتُوِّجت هذه الجهود بحضور واسع ومشاهد عزاء مؤثّرة جسّدت عمق الولاء لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومكانته العظيمة في وجدان الأمة.

